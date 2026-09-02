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В Польше предупредили о риске смены правительства

В Польше предупредили о риске смены правительства - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Польше предупредили о риске смены правительства

Спор вокруг слишком высоких военных расходов в законе о государственном бюджете Польши на 2027 год может привести к смене правительства, заявил РИА Новости один | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:53+0300

2026-09-02T19:53+0300

2026-09-02T19:53+0300

мировая экономика

польша

кароль навроцкий

дональд туск

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ВАРШАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Спор вокруг слишком высоких военных расходов в законе о государственном бюджете Польши на 2027 год может привести к смене правительства, заявил РИА Новости один из депутатов польского сейма. "Спор вокруг рекордных расходов на оборону, заложенных правительством Дональда Туска в проект бюджета на 2027 год, может осложнить его принятие парламентом и в случае обострения конфликта поставить вопрос о сохранении нынешнего правительства", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что правительство Польши в конце августа утвердило проект бюджета на 2027 год. Согласно документу, расходы на оборону должны составить 198,1 миллиарда злотых (около 52,9 миллиарда долларов) - 4,51% прогнозируемого ВВП. При этом общий объем расходов государственного бюджета запланирован на уровне 977,6 миллиарда злотых (около 261,2 миллиарда долларов) при доходах в 695 миллиардов злотых (около 185,6 миллиарда долларов), а предельный дефицит должен составить 282,6 миллиарда злотых (около 75,5 миллиарда долларов). По словам собеседника агентства, недовольство проектом бюджета высказывают как представители оппозиции, так и отдельные политики правящего лагеря. "Оппозиция указывает прежде всего на рекордный дефицит и рост государственного долга, связывая их в том числе с масштабными расходами на вооружение. При этом часть критиков считает, что при таких затратах государство должно более четко объяснить, каким образом будет финансироваться дальнейшее перевооружение армии. С другой стороны, среди депутатов правящей коалиции достаточно таких, кто считает военные расходы недостаточными и требует их увеличения", - сказал он. Депутат пояснил, что в случае непринятия закона о государственном бюджете президент Польши Кароль Навроцкий, находящийся в оппозиции к правительству, может сократить срок полномочий сейма, что приведет к досрочным парламентским выборам и отставке правительства. "Если бюджет не будет принят и в течение четырех месяцев с момента его представления сейму не будет передан президенту на подпись, Кароль Навроцкий получит право распустить нижнюю палату парламента и назначить досрочные выборы", – сказал он.

польша

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мировая экономика, польша, кароль навроцкий, дональд туск