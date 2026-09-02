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Поток нефти через Ормуз достиг рекорда с начала конфликта, заявили в США - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Поток нефти через Ормуз достиг рекорда с начала конфликта, заявили в США
Поток нефти через Ормуз достиг рекорда с начала конфликта, заявили в США - 02.09.2026, ПРАЙМ
Поток нефти через Ормуз достиг рекорда с начала конфликта, заявили в США
Поток нефти через Ормузский пролив достиг максимального уровня с начала конфликта США и Ирана, превысив в понедельник 17 миллионов баррелей в сутки, утверждает... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:46+0300
2026-09-02T15:54+0300
нефть
ормузский пролив
сша
иран
cnbc
энергетика
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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Поток нефти через Ормузский пролив достиг максимального уровня с начала конфликта США и Ирана, превысив в понедельник 17 миллионов баррелей в сутки, утверждает глава американского минэнерго Крис Райт. "Понедельник стал для нас рекордным днем с начала конфликта. В понедельник через Ормузский пролив на судах было перевезено более 17 миллионов баррелей нефти", - сказал он в эфире CNBC. По его словам, если учитывать также экспортные трубопроводы, позволяющие обходить пролив, поставки нефти из региона превысили показатели, наблюдавшиеся до начала конфликта. Райт также заявил, что США обеспечат поставку нефти и газа через Ормузский пролив независимо от позиции Ирана. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп использует военную мощь Соединенных Штатов и наши союзы по всему миру, с Ираном или без него, нефть и газ продолжат поступать из региона Персидского залива", - сказал глава минэнерго. Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, а США полагаются на экономическое давление. Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне региональной напряженности интенсивность судоходства через него заметно снизилась. В последние дни число проходящих судов сократилось до единичных показателей, при этом крупные нефтяные танкеры и газовозы практически перестали использовать маршрут. До обострения через пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
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нефть, ормузский пролив, сша, иран, cnbc
Нефть, Ормузский пролив, США, ИРАН, CNBC, Энергетика
15:46 02.09.2026 (обновлено: 15:54 02.09.2026)
 
Поток нефти через Ормуз достиг рекорда с начала конфликта, заявили в США

Райт: поток нефти через Ормузский пролив достиг максимума с начала конфликта

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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Поток нефти через Ормузский пролив достиг максимального уровня с начала конфликта США и Ирана, превысив в понедельник 17 миллионов баррелей в сутки, утверждает глава американского минэнерго Крис Райт.
"Понедельник стал для нас рекордным днем с начала конфликта. В понедельник через Ормузский пролив на судах было перевезено более 17 миллионов баррелей нефти", - сказал он в эфире CNBC.
По его словам, если учитывать также экспортные трубопроводы, позволяющие обходить пролив, поставки нефти из региона превысили показатели, наблюдавшиеся до начала конфликта.
Райт также заявил, что США обеспечат поставку нефти и газа через Ормузский пролив независимо от позиции Ирана.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп использует военную мощь Соединенных Штатов и наши союзы по всему миру, с Ираном или без него, нефть и газ продолжат поступать из региона Персидского залива", - сказал глава минэнерго.
Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, а США полагаются на экономическое давление.
Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне региональной напряженности интенсивность судоходства через него заметно снизилась. В последние дни число проходящих судов сократилось до единичных показателей, при этом крупные нефтяные танкеры и газовозы практически перестали использовать маршрут. До обострения через пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
 
ЭнергетикаНефтьОрмузский проливСШАИРАНCNBC
 
 
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