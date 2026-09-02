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Пожар вспыхнул на предприятии в Пермском крае - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Пожар вспыхнул на предприятии в Пермском крае
Пожар вспыхнул на предприятии в Пермском крае - 02.09.2026, ПРАЙМ
Пожар вспыхнул на предприятии в Пермском крае
Пожар на площади 2100 "квадратов" произошел на промышленном предприятии в Пермском крае, возгорание ликвидируется, сообщает краевое ГУМЧС. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:44+0300
2026-09-02T08:44+0300
промышленность
пермский край
пермь
мчс
россия
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ПЕРМЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Пожар на площади 2100 "квадратов" произошел на промышленном предприятии в Пермском крае, возгорание ликвидируется, сообщает краевое ГУМЧС. "В Перми огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на производственном объекте в поселке Новые Ляды... В 5.56 мск пожар локализован на площади 2100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. Горение происходит в здании цеха. К тушению привлечено более 80 человек и 28 единиц техники.
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промышленность, пермский край, пермь, мчс, россия
Промышленность, Пермский край, ПЕРМЬ, МЧС, РОССИЯ
08:44 02.09.2026
 
Пожар вспыхнул на предприятии в Пермском крае

МЧС: пожар на площади более двух тысяч квадратов вспыхнул на предприятии в Пермском крае

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ПЕРМЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Пожар на площади 2100 "квадратов" произошел на промышленном предприятии в Пермском крае, возгорание ликвидируется, сообщает краевое ГУМЧС.
Перми огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на производственном объекте в поселке Новые Ляды... В 5.56 мск пожар локализован на площади 2100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. Горение происходит в здании цеха. К тушению привлечено более 80 человек и 28 единиц техники.
 
ПромышленностьПермский крайПЕРМЬМЧСРОССИЯ
 
 
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