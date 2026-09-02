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В порту "Суходол" в Приморье планируют создать контейнерный терминал
В порту "Суходол" в Приморье планируют создать контейнерный терминал - 02.09.2026, ПРАЙМ
В порту "Суходол" в Приморье планируют создать контейнерный терминал
Контейнерный терминал планируется создать в морскому порту "Суходол" в Приморском крае и на первом этапе его объем может составить порядка 30 тысяч TEU, сообщил | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:11+0300
2026-09-02T07:11+0300
2026-09-02T07:11+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Контейнерный терминал планируется создать в морскому порту "Суходол" в Приморском крае и на первом этапе его объем может составить порядка 30 тысяч TEU, сообщил гендиректор группы "Трансфин-М" Иннокентий Алафинов на полях Восточного экономического форума.
"Со своей стороны мы также смотрим в завтрашний день и в "Суходоле" планируем развивать контейнерную площадку. Наверное, в течение полугода мы создадим там первый этап небольшого контейнерного терминала. Пока тысяч на 30 TEU", - заявил Алафинов.
По его словам, в дальнейшем планируется наращивать мощности и на базе угольного порта создать крупный универсальный порт.
Морской порт "Суходол" расположен в акватории бухты Теляковского Шкотовского района Приморья и обладает проектной мощностью перевалки угля в 12 миллионов тонн.
В сентябре 2024 года в рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в официальном запуске работы угольного терминала в порту. Сообщалось, что помимо перевалки угля, в порту будет создан многофункциональный логистический хаб для перевалки зерна, контейнеров, рыбы и других грузов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье, Владивосток, Владимир Путин, Трансфин-М, ВЭФ
В порту "Суходол" в Приморье планируют создать контейнерный терминал
"Трансфин-М": контейнерный терминал планируется создать в порту "Суходол" в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Контейнерный терминал планируется создать в морскому порту "Суходол" в Приморском крае и на первом этапе его объем может составить порядка 30 тысяч TEU, сообщил гендиректор группы "Трансфин-М" Иннокентий Алафинов на полях Восточного экономического форума.
"Со своей стороны мы также смотрим в завтрашний день и в "Суходоле" планируем развивать контейнерную площадку. Наверное, в течение полугода мы создадим там первый этап небольшого контейнерного терминала. Пока тысяч на 30 TEU", - заявил Алафинов.
По его словам, в дальнейшем планируется наращивать мощности и на базе угольного порта создать крупный универсальный порт.
Морской порт "Суходол" расположен в акватории бухты Теляковского Шкотовского района Приморья и обладает проектной мощностью перевалки угля в 12 миллионов тонн.
В сентябре 2024 года в рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в официальном запуске работы угольного терминала в порту. Сообщалось, что помимо перевалки угля, в порту будет создан многофункциональный логистический хаб для перевалки зерна, контейнеров, рыбы и других грузов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.