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В порту "Суходол" в Приморье планируют создать контейнерный терминал

В порту "Суходол" в Приморье планируют создать контейнерный терминал - 02.09.2026, ПРАЙМ

В порту "Суходол" в Приморье планируют создать контейнерный терминал

Контейнерный терминал планируется создать в морскому порту "Суходол" в Приморском крае и на первом этапе его объем может составить порядка 30 тысяч TEU, сообщил | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:11+0300

2026-09-02T07:11+0300

2026-09-02T07:11+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Контейнерный терминал планируется создать в морскому порту "Суходол" в Приморском крае и на первом этапе его объем может составить порядка 30 тысяч TEU, сообщил гендиректор группы "Трансфин-М" Иннокентий Алафинов на полях Восточного экономического форума. "Со своей стороны мы также смотрим в завтрашний день и в "Суходоле" планируем развивать контейнерную площадку. Наверное, в течение полугода мы создадим там первый этап небольшого контейнерного терминала. Пока тысяч на 30 TEU", - заявил Алафинов. По его словам, в дальнейшем планируется наращивать мощности и на базе угольного порта создать крупный универсальный порт. Морской порт "Суходол" расположен в акватории бухты Теляковского Шкотовского района Приморья и обладает проектной мощностью перевалки угля в 12 миллионов тонн. В сентябре 2024 года в рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в официальном запуске работы угольного терминала в порту. Сообщалось, что помимо перевалки угля, в порту будет создан многофункциональный логистический хаб для перевалки зерна, контейнеров, рыбы и других грузов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, приморский край, приморье, владивосток, владимир путин, трансфин-м, вэф