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В Приморье создадут фонд арендного жилья для ученых ИНТЦ "Русский"
В Приморье создадут фонд арендного жилья для ученых ИНТЦ "Русский" - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Приморье создадут фонд арендного жилья для ученых ИНТЦ "Русский"
Специализированный фонд арендного жилья планируется построить для ученых и специалистов инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский",... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:30+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Специализированный фонд арендного жилья планируется построить для ученых и специалистов инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский", соответствующее соглашение подписано на ВЭФ между Минвостокразвития, правительством Приморья и Фондом развития ИНТЦ "Русский".
"Для специалистов инновационного научно-технологического центра "Русский" планируют создать специализированный фонд арендного жилья. О создании жилья для ученых, инженеров и других специалистов договорились Минвостокразвития России, правительство Приморья и Фонд развития ИНТЦ "Русский". Соответствующее соглашение стороны подписали на Восточном экономическом форуме", - сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Объем арендного фонда предполагается поэтапно увеличить до 200 тысяч квадратных метров. На первом этапе предварительно планируется создать не менее 100 квартир. По информации министерства, их ввод в эксплуатацию предполагается синхронизировать с запуском первых объектов основной инфраструктуры ИНТЦ в 2029 году.
Арендный фонд будет ориентирован на участников создания проекта технологической долины на острове Русском, необходимых для реализации технологических проектов, указали в пресс-службе.
Предварительная стоимость первого этапа оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Финансирование предполагается сформировать с привлечением федерального и краевого бюджетов, институтов развития и других источников. В числе возможных инструментов рассматривается единая президентская дальневосточная субсидия, рассказали в пресс-службе ведомства.
Первый замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что планируется дальнейшая синхронизация строительства арендного жилья с запуском новых инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Арктики.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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недвижимость, бизнес, приморье, остров русский, дальний восток, минвостокразвития, вэф
Недвижимость, Бизнес, Приморье, Остров Русский, Дальний Восток, Минвостокразвития, ВЭФ, ВЭФ-2026
В Приморье создадут фонд арендного жилья для ученых ИНТЦ "Русский"
Минвостокразвития и Фонд развития ИНТЦ "Русский" создадут фонд арендного жилья
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Специализированный фонд арендного жилья планируется построить для ученых и специалистов инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский", соответствующее соглашение подписано на ВЭФ между Минвостокразвития, правительством Приморья и Фондом развития ИНТЦ "Русский".
"Для специалистов инновационного научно-технологического центра "Русский" планируют создать специализированный фонд арендного жилья. О создании жилья для ученых, инженеров и других специалистов договорились Минвостокразвития России, правительство Приморья и Фонд развития ИНТЦ "Русский". Соответствующее соглашение стороны подписали на Восточном экономическом форуме", - сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Объем арендного фонда предполагается поэтапно увеличить до 200 тысяч квадратных метров. На первом этапе предварительно планируется создать не менее 100 квартир. По информации министерства, их ввод в эксплуатацию предполагается синхронизировать с запуском первых объектов основной инфраструктуры ИНТЦ в 2029 году.
Арендный фонд будет ориентирован на участников создания проекта технологической долины на острове Русском, необходимых для реализации технологических проектов, указали в пресс-службе.
Предварительная стоимость первого этапа оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Финансирование предполагается сформировать с привлечением федерального и краевого бюджетов, институтов развития и других источников. В числе возможных инструментов рассматривается единая президентская дальневосточная субсидия, рассказали в пресс-службе ведомства.
Первый замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что планируется дальнейшая синхронизация строительства арендного жилья с запуском новых инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Арктики.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.