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Два новых российских танкера-продуктовоза проходят испытания в Приморье - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Два новых российских танкера-продуктовоза проходят испытания в Приморье
Два новых российских танкера-продуктовоза проходят испытания в Приморье - 02.09.2026, ПРАЙМ
Два новых российских танкера-продуктовоза проходят испытания в Приморье
Два новых российских танкера-продуктовоза типа MR проходят швартовные испытания на глубоководном пирсе, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:38+0300
2026-09-02T17:44+0300
бизнес
россия
приморье
балтийское море
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Два новых российских танкера-продуктовоза типа MR проходят швартовные испытания на глубоководном пирсе, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье. "В настоящее время два танкера-продуктовоза типа MR – "Алексей Боголюбов" и "Александр Беггров" – проходят швартовные испытания на глубоководном пирсе и грузовой набережной. Строительство серии танкеров типа MR требует высокого уровня производственной кооперации, применения новейших технологий и участия высококвалифицированных специалистов", - говорится в документах. Такие танкеры предназначены для круглогодичной навигации в районах со сложными ледовыми условиями, в том числе в Балтийском море. Они имеют неограниченный район плавания и способны безопасно транспортировать нефтепродукты и газовый конденсат. Головное судно серии "Иван Айвазовский" было передано заказчику в ноябре. Оно стало первым в России двухтопливным универсальным продуктовозом такого типа.
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бизнес, россия, приморье, балтийское море, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Приморье, Балтийское море, Владимир Путин
17:38 02.09.2026 (обновлено: 17:44 02.09.2026)
 
Два новых российских танкера-продуктовоза проходят испытания в Приморье

Два новых российских танкера-продуктовоза проходят швартовные испытания в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Два новых российских танкера-продуктовоза типа MR проходят швартовные испытания на глубоководном пирсе, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье.
"В настоящее время два танкера-продуктовоза типа MR – "Алексей Боголюбов" и "Александр Беггров" – проходят швартовные испытания на глубоководном пирсе и грузовой набережной. Строительство серии танкеров типа MR требует высокого уровня производственной кооперации, применения новейших технологий и участия высококвалифицированных специалистов", - говорится в документах.
Такие танкеры предназначены для круглогодичной навигации в районах со сложными ледовыми условиями, в том числе в Балтийском море. Они имеют неограниченный район плавания и способны безопасно транспортировать нефтепродукты и газовый конденсат. Головное судно серии "Иван Айвазовский" было передано заказчику в ноябре. Оно стало первым в России двухтопливным универсальным продуктовозом такого типа.
 
БизнесРОССИЯПриморьеБалтийское мореВладимир Путин
 
 
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