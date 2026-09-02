https://1prime.ru/20260902/primore-872943153.html

Два новых российских танкера-продуктовоза проходят испытания в Приморье

Два новых российских танкера-продуктовоза проходят испытания в Приморье - 02.09.2026, ПРАЙМ

Два новых российских танкера-продуктовоза проходят испытания в Приморье

Два новых российских танкера-продуктовоза типа MR проходят швартовные испытания на глубоководном пирсе, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:38+0300

2026-09-02T17:38+0300

2026-09-02T17:44+0300

бизнес

россия

приморье

балтийское море

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872943153.jpg?1788360254

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Два новых российских танкера-продуктовоза типа MR проходят швартовные испытания на глубоководном пирсе, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье. "В настоящее время два танкера-продуктовоза типа MR – "Алексей Боголюбов" и "Александр Беггров" – проходят швартовные испытания на глубоководном пирсе и грузовой набережной. Строительство серии танкеров типа MR требует высокого уровня производственной кооперации, применения новейших технологий и участия высококвалифицированных специалистов", - говорится в документах. Такие танкеры предназначены для круглогодичной навигации в районах со сложными ледовыми условиями, в том числе в Балтийском море. Они имеют неограниченный район плавания и способны безопасно транспортировать нефтепродукты и газовый конденсат. Головное судно серии "Иван Айвазовский" было передано заказчику в ноябре. Оно стало первым в России двухтопливным универсальным продуктовозом такого типа.

приморье

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, приморье, балтийское море, владимир путин