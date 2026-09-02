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Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин"

Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин"

Президент России Владимир Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2", передает корреспондент РИА Новости. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:26+0300

2026-09-02T10:26+0300

2026-09-02T10:26+0300

газ

россия

приморье

владимир путин

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2", передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в среду приехал на судоверфь "Звезда", расположенную в городе Большой Камень в Приморье. "Петр Столыпин" - ледокольное судно класса Arc7, предназначенное для круглогодичной работы на Северном морском пути, - может самостоятельно преодолевать лед толщиной более двух метров. Танкер-газовоз имеет высокий экологический класс. При транспортировке СПГ образуется отпарной газ, который используется как топливо для судовой энергетической установки. Дизельное топливо используется в качестве запального и резервного. Серия из пяти ледокольных танкеров Arc7 – это первые газовозы, построенные в России для проекта "Арктик СПГ-2". Головное судно серии "Алексей Косыгин" уже перевозит сжиженный природный газ по Севморпути, а танкер "Петр Столыпин" готовится к передаче заказчику. Еще два судна проходят достройку. Судоверфь "Звезда" является единственной российской верфью, которая может строить ледокольные танкеры-газовозы СПГ класса Arc7 с уникальной мембранной системой хранения сжиженного природного газа. В мире подобной технологией обладают две страны - Россия и Южная Корея.

приморье

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газ, россия, приморье, владимир путин