https://1prime.ru/20260902/putin-872917536.html

Путин расписался на фотографии танкера-газовоза "Петр Столыпин"

Путин расписался на фотографии танкера-газовоза "Петр Столыпин" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин расписался на фотографии танкера-газовоза "Петр Столыпин"

Президент России Владимир Путин расписался на фотографии танкера-газовоза "Петр Столыпин", который построен на верфи "Звезда" в Приморском крае и готовится к... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:07+0300

2026-09-02T11:07+0300

2026-09-02T11:38+0300

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минпромторг

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин расписался на фотографии танкера-газовоза "Петр Столыпин", который построен на верфи "Звезда" в Приморском крае и готовится к передаче заказчику, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства в среду приехал на судоверфь "Звезда", расположенную в городе Большой Камень в Приморье, и осмотрел танкер.Путина сопровождали помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава Минпромторга Антон Алиханов, гендиректор верфи Александр Сорокин, заместитель директора по проектам газовоза Андрей Некипелов и капитан корабля Александр Гаврис.Президент поднялся в рубку танкера, где ему провели экскурсию. После нее Путина попросили оставить свою подпись на фотографии танкера."Спасибо! Удачи", - написал президент на фотографии, оставил свою подпись и указал дату - 2 сентября.

приморье

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россия, приморье, владимир путин, николай патрушев, игорь сечин, роснефть, минпромторг