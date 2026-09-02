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Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин"

Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин"

Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин". | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:56+0300

2026-09-02T11:56+0300

2026-09-02T11:56+0300

россия

приморье

владимир путин

роснефть

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин". Глава государства в среду приехал на судоверфь "Звезда", расположенную в городе Большой Камень в Приморье, и осмотрел танкер. Проект реализуется "Роснефтью" по поручению президента России. Путину, в частности, доложили о технических характеристиках танкера и его возможностях. "Я уже говорил - не ожидал, что будет так здорово. И по технологиям, по организации", - сказал Путин.

приморье

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, приморье, владимир путин, роснефть