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Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин"
Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин"
Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин". | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:56+0300
2026-09-02T11:56+0300
2026-09-02T11:56+0300
россия
приморье
владимир путин
роснефть
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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин".
Глава государства в среду приехал на судоверфь "Звезда", расположенную в городе Большой Камень в Приморье, и осмотрел танкер. Проект реализуется "Роснефтью" по поручению президента России.
Путину, в частности, доложили о технических характеристиках танкера и его возможностях. "Я уже говорил - не ожидал, что будет так здорово. И по технологиям, по организации", - сказал Путин.
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россия, приморье, владимир путин, роснефть
РОССИЯ, Приморье, Владимир Путин, Роснефть
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза "Петр Столыпин".
Глава государства в среду приехал на судоверфь "Звезда", расположенную в городе Большой Камень в Приморье, и осмотрел танкер. Проект реализуется "Роснефтью" по поручению президента России.
Путину, в частности, доложили о технических характеристиках танкера и его возможностях. "Я уже говорил - не ожидал, что будет так здорово. И по технологиям, по организации", - сказал Путин.