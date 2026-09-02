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Путин отметил участие России в становлении монгольской экономики

Путин отметил участие России в становлении монгольской экономики - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил участие России в становлении монгольской экономики

Президент РФ Владимир Путин отметил участие России в заложении основ монгольской экономики. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:59+0300

2026-09-02T14:59+0300

2026-09-02T15:13+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил участие России в заложении основ монгольской экономики. Глава государства встретился с премьером-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом во Владивостоке. "При непосредственном участии нашего государства заложены основы монгольской экономики. А вчера в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества, как вы знаете, у нас состоялась содержательная беседа, встреча с президентом Монголии. Говорили о высокой динамике двусторонних контактов по линии министерств, ведомств, политических партий и общественных организаций в сферах науки, культуры, приграничного и межрегионального сотрудничества", - сообщил президент. Так, российский лидер отметил, что стороны констатировали рост взаимного товарооборота в прошлом году на 4,5%, а в первом полугодии текущего года еще на 18,1%. Путин напомнил премьеру Монголии об участии в подготовке временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией. Президент отметил, что документ вступил в силу в июле и создаст условия для увеличения поставок товаров традиционного монгольского экспорта на рынок стран-партнеров двух государств. Российский лидер заверил, что участие представителей монгольской делегации во главе с премьером в ВЭФ будет полезным для российско-монгольского взаимодействия. Президент встретился с монгольским премьером на площадке Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум. Это первая поездка представителя Монголии в качестве главы правительства в Россию. Ранее на полях саммита ШОС в Бишкеке Путин встречался с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

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россия, мировая экономика, монголия, бишкек, владивосток, владимир путин, еаэс, вэф, шос