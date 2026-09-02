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Росавиация отвергла NOTAM Украины и усилила меры безопасности

Росавиация отвергла NOTAM Украины и усилила меры безопасности - 02.09.2026, ПРАЙМ

Росавиация отвергла NOTAM Украины и усилила меры безопасности

Росавиация заявила, что опубликованный украинскими авиавластями NOTAM, в котором воздушное пространство России объявлялось небезопасным, не имеет юридической... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T21:33+0300

2026-09-02T21:33+0300

2026-09-02T21:33+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Росавиация заявила, что опубликованный украинскими авиавластями NOTAM, в котором воздушное пространство России объявлялось небезопасным, не имеет юридической силы и нарушает положения Конвенции о международной гражданской авиации. В ведомстве подчеркнули, что этот документ поддерживает террористическую риторику киевского руководства, направленную на дестабилизацию работы российской гражданской авиации.В ответ на действия Украины Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными структурами вводит дополнительные меры по безопасному использованию воздушного пространства, а также усилению защищенности наземных объектов транспортной инфраструктуры. При этом воздушный транспорт России продолжает плановую работу, рейсы принимаются и отправляются, в том числе для иностранных авиакомпаний.Накануне президент России Владимир Путин квалифицировал угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе как заявку на государственный терроризм. Глава государства предупредил, что Россия найдет чем ответить в случае попыток реализации этих угроз. Глава Минтранса Андрей Никитин заверил, что власти своевременно реагируют на любые вызовы, постоянно ужесточая требования к безопасности полетов и аэропортов. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев добавил, что не исключает возможности встречного возмездия.

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бизнес, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, росавиация, совбез