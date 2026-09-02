Росавиация отвергла NOTAM Украины и усилила меры безопасности
Путин назвал угрозы Киева государственным терроризмом и пообещал ответ России
© AP Photo / Desmond BoylanПассажирский самолет в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, Куба
© AP Photo / Desmond Boylan
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Росавиация заявила, что опубликованный украинскими авиавластями NOTAM, в котором воздушное пространство России объявлялось небезопасным, не имеет юридической силы и нарушает положения Конвенции о международной гражданской авиации. В ведомстве подчеркнули, что этот документ поддерживает террористическую риторику киевского руководства, направленную на дестабилизацию работы российской гражданской авиации.
В ответ на действия Украины Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными структурами вводит дополнительные меры по безопасному использованию воздушного пространства, а также усилению защищенности наземных объектов транспортной инфраструктуры. При этом воздушный транспорт России продолжает плановую работу, рейсы принимаются и отправляются, в том числе для иностранных авиакомпаний.
Накануне президент России Владимир Путин квалифицировал угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе как заявку на государственный терроризм. Глава государства предупредил, что Россия найдет чем ответить в случае попыток реализации этих угроз. Глава Минтранса Андрей Никитин заверил, что власти своевременно реагируют на любые вызовы, постоянно ужесточая требования к безопасности полетов и аэропортов. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев добавил, что не исключает возможности встречного возмездия.