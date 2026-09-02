https://1prime.ru/20260902/rayt-872934604.html
Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки - 02.09.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего десятилетия, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:57+0300
2026-09-02T14:57+0300
2026-09-02T14:57+0300
нефть
венесуэла
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/77149/86/771498691_0:146:1501:990_1920x0_80_0_0_fdb04ef5d5815d8dda0ddf6f6803850b.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего десятилетия, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. "Думаю, к первой половине следующего года мы выйдем на уровень более полутора миллионов баррелей в день, а к концу этого десятилетия добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в день, так что добыча венесуэльской нефти значительно вырастет", - сказал он в фире CNBC.
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77149/86/771498691_0:6:1501:1131_1920x0_80_0_0_0bcf16583691f8cbe4962f284a1dbc03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венесуэла, cnbc
Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки
Райт: добыча нефти в Венесуэле к концу десятилетия превысит два миллиона баррелей в сутки
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего десятилетия, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
"Думаю, к первой половине следующего года мы выйдем на уровень более полутора миллионов баррелей в день, а к концу этого десятилетия добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в день, так что добыча венесуэльской нефти значительно вырастет", - сказал он в фире CNBC.