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Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки - 02.09.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего десятилетия, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:57+0300
2026-09-02T14:57+0300
нефть
венесуэла
cnbc
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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего десятилетия, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. "Думаю, к первой половине следующего года мы выйдем на уровень более полутора миллионов баррелей в день, а к концу этого десятилетия добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в день, так что добыча венесуэльской нефти значительно вырастет", - сказал он в фире CNBC.
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нефть, венесуэла, cnbc
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, CNBC
14:57 02.09.2026
 
Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки

Райт: добыча нефти в Венесуэле к концу десятилетия превысит два миллиона баррелей в сутки

© fotolia.com / Jim Barber " Флаг Венесуэлы
 Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© fotolia.com / Jim Barber
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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего десятилетия, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
"Думаю, к первой половине следующего года мы выйдем на уровень более полутора миллионов баррелей в день, а к концу этого десятилетия добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в день, так что добыча венесуэльской нефти значительно вырастет", - сказал он в фире CNBC.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАCNBC
 
 
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