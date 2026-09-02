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Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки - 02.09.2026, ПРАЙМ

Добыча нефти в Венесуэле превысит два миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего десятилетия, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:57+0300

2026-09-02T14:57+0300

2026-09-02T14:57+0300

нефть

венесуэла

cnbc

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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего десятилетия, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. "Думаю, к первой половине следующего года мы выйдем на уровень более полутора миллионов баррелей в день, а к концу этого десятилетия добыча нефти в Венесуэле превысит 2 миллиона баррелей в день, так что добыча венесуэльской нефти значительно вырастет", - сказал он в фире CNBC.

венесуэла

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нефть, венесуэла, cnbc