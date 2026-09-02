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Решетников назвал вопрос сбалансированности бюджета одним из ключевых

Решетников назвал вопрос сбалансированности бюджета одним из ключевых - 02.09.2026, ПРАЙМ

Решетников назвал вопрос сбалансированности бюджета одним из ключевых

Вопрос сбалансированности бюджета России является одним из ключевых, от этого напрямую зависит уровень процентных ставок в экономике, заявил министр... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:53+0300

2026-09-02T11:53+0300

2026-09-02T11:53+0300

финансы

россия

владивосток

максим решетников

центральные банки

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Вопрос сбалансированности бюджета России является одним из ключевых, от этого напрямую зависит уровень процентных ставок в экономике, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, рост ВВП России по итогам года составит порядка 0,6%. Но вопрос не в десятых долях процента, а в том, каким будет потенциал роста экономики в 2027-2029 годах, подчеркнул министр. В этой связи на первый план выходят меры по усилению этого потенциала. "Что нужно сделать, у нас собрано в плане структурных изменений экономики, который по поручению президента был разработан и который правительство весьма активно реализует", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. "Мы как раз сейчас сконцентрированы над конкретными действиями, не только над прогнозами. И ключевое, конечно, это вопросы бюджета, сбалансированности бюджета. Какими темпами мы выйдем на нормализацию бюджетного дефицита, с какими параметрами 2028-2029 годы мы пройдем. Потому что от этого напрямую зависит уровень процентных ставок в экономике. Мы постоянно находимся в диалоге с Центральным банком", - подчеркнул министр. Он также отметил, что экономика России может активно расти и расширять предложение даже при более скромных темпах роста инвестиций в текущем периоде. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, россия, владивосток, максим решетников, центральные банки, центральный банк, вэф