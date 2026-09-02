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В Роскачестве рассказали, как будет работать ГОСТ на мед

В Роскачестве рассказали, как будет работать ГОСТ на мед - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Роскачестве рассказали, как будет работать ГОСТ на мед

С нарушителями обновленного стандарта ГОСТ на мед будет вестись претензионная работа, заявили в пресс-службе Роскачества. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:20+0300

2026-09-02T12:20+0300

2026-09-02T12:20+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. С нарушителями обновленного стандарта ГОСТ на мед будет вестись претензионная работа, заявили в пресс-службе Роскачества. ГОСТ на мед введут с 1 декабря 2026 года. "С нарушителями проводится претензионная работа: производители проводят корректирующие мероприятия, чтобы в будущем их продукция могла претендовать на получение российского Знака качества. Кроме того, ситуация улучшилась после вступления в силу поправок в закон о пчеловодстве с 1 сентября 2024 года", - рассказали в пресс-службе ведомства Life.ru. Отмечается, что одним из инструментов повышения прозрачности рынка стала Хартия добросовестных участников рынка меда, созданная в 2026 году. "Участники добровольно берут на себя обязательства: соблюдать требования ГОСТ и технических регламентов, обеспечивать прослеживаемость происхождения меда, не использовать сиропы и иные способы фальсификации, допускать в оборот только натуральный мед", - пояснили в пресс-службе. В ведомстве заключили, что скорость снижения фальсификации на рынке зависит от того, насколько много производителей берут на себя обязательства не использовать сиропы и обеспечивать прослеживаемость меда.

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бизнес, общество , россия, роскачество