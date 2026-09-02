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В Роснедрах рассказали о месте России в мире по запасам золота
В Роснедрах рассказали о месте России в мире по запасам золота - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Роснедрах рассказали о месте России в мире по запасам золота
Российская Федерация занимает третье место по запасам золота, и второе - по добыче, заявил заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов в ходе... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:08+0300
2026-09-02T12:08+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российская Федерация занимает третье место по запасам золота, и второе - по добыче, заявил заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов в ходе Восточного экономического форума. "Российская Федерация - третья по запасам, вторая - по добыче (золота - ред.)", - сказал он. Состояние минерально сырьевой базы золота оценивается как стабильное, но требующее серьезного внимания со стороны недропользователей и регулятора, добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Нефть, РОССИЯ, Владивосток, Роснедра, ВЭФ
В Роснедрах рассказали о месте России в мире по запасам золота
Замглавы Роснедр Гермаханов: Россия занимает третье место в мире по запасам золота
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российская Федерация занимает третье место по запасам золота, и второе - по добыче, заявил заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов в ходе Восточного экономического форума.
"Российская Федерация - третья по запасам, вторая - по добыче (золота - ред.)", - сказал он.
Состояние минерально сырьевой базы золота оценивается как стабильное, но требующее серьезного внимания со стороны недропользователей и регулятора, добавил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.