https://1prime.ru/20260902/rosnedra-872922293.html

В Роснедрах рассказали о месте России в мире по запасам золота

В Роснедрах рассказали о месте России в мире по запасам золота - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Роснедрах рассказали о месте России в мире по запасам золота

Российская Федерация занимает третье место по запасам золота, и второе - по добыче, заявил заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов в ходе... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:08+0300

2026-09-02T12:08+0300

2026-09-02T12:11+0300

нефть

россия

владивосток

роснедра

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872922293.jpg?1788340319

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российская Федерация занимает третье место по запасам золота, и второе - по добыче, заявил заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов в ходе Восточного экономического форума. "Российская Федерация - третья по запасам, вторая - по добыче (золота - ред.)", - сказал он. Состояние минерально сырьевой базы золота оценивается как стабильное, но требующее серьезного внимания со стороны недропользователей и регулятора, добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, владивосток, роснедра, вэф