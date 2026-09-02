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Межгосударственные отношения России и Монголии

Межгосударственные отношения России и Монголии - 02.09.2026, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Монголии

Президент России Владимир Путин 2 сентября во Владивостоке примет премьер-министра Монголии Ням-Осорын Учрала, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T00:20+0300

2026-09-02T00:20+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 2 сентября во Владивостоке примет премьер-министра Монголии Ням-Осорын Учрала, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Монголии. Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий характер, ориентированы на дальнейшее развитие в духе стратегического партнерства. Дипломатические отношения были установлены 5 ноября 1921 года. В этот день в Москве было подписано Соглашение между правительством РСФСР и народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений между двумя странами. Формирование правовой основы отношений между Монголией и Россией продолжилось и в новых политических условиях – в 1993 году был подписан российско-монгольский Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Двусторонние отношения также опираются на Улан-Баторскую (2000) и Московскую (2006) декларации, а также на Декларацию о развитии стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией от 25 августа 2009 года. В 2019 году был подписан Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией (вступил в силу 21 сентября 2020 года, заменил Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве (1993). Всего на межгосударственном и межправительственном уровне подписано более 150 договоров и соглашений. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ Огромное значение для развития двустороннего сотрудничества имел официальный визит в Монголию президента России Владимира Путина 3 сентября 2019 года, в ходе которого глава российского государства принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию совместной победы на реке Халхин-Гол. В ходе визита президент встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и с премьер-министром Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. 3-6 декабря 2019 года состоялся первый с 2010 года визит премьер-министра Монголии Ухнагийн Хурэлсуха в Россию. В рамках визита прошли переговоры с главой правительства России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Ухнагийн Хурэлсух также был принят президентом России Владимиром Путиным. 10 июня 2021 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ухнагийн Хурэлсуху по случаю победы на выборах президента Монголии. 3 сентября 2021 года Ухнагийн Хурэлсух в онлайн-формате принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума. 16 декабря 2021 года президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого прошли его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В рамках визита Ухнагийн Хурэлсух также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. 7 сентября 2022 года Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. Глава правительства Монголии также принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. 17 октября 2023 года президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом в Пекине на полях международного форума "Один пояс, один путь". 3 июля 2024 года очередная встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом состоялась "на полях" саммита ШОС в Астане (Казахстан). 2-3 сентября 2024 года Владимир Путин по приглашению Ухнагийн Хурэлсуха посетил с официальным визитом Монголию. Состоялись встречи президента России с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Кроме того, Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе: возложил венок к памятнику Георгию Жукову и выступил на приеме. Глава Российского государства также посетил школу Улан-Баторского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова. 7-9 мая 2025 года президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух принял участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 7 мая Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух провели встречу в Кремле. 9 мая Ухнагийн Хурэлсух посетил парад Победы на Красной площади. По брусчатке Красной площади вместе с российскими военнослужащими прошли воинские подразделения разных стран, в том числе Монголии. 4 сентября 2025 года Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром "на полях" Восточного экономического форума. 18 ноября 2025 года президент России Владимир Путин принял премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара в Кремле. Поддерживаются контакты по линии правительств двух стран. Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук 27 июня 2025 года провел встречу с первым вице-премьером Монголии Ням-Осорын Учралом "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске; 4 сентября 2025 года – с заместителем премьер-министра Монголии Сайнбуяном Амарсайханом "на полях" Восточного экономического форума; 4 июня 2026 года – с делегацией Монголии во главе с заместителем председателя Великого Государственного Хурала Монголии Бухчулууны Пурэвдоржем "на полях" Петербургского международного экономического форума. Поддерживаются отношения по линии внешнеполитических ведомств двух стран. 5 июля 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Улан-Батор с рабочим визитом. Состоялись переговоры с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэгом. Сергей Лавров также был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, председателем Великого Государственного Хурала Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Развиваются контакты по линии парламентов, советов безопасности, министерств, региональных властей и политических партий. 23-25 сентября 2023 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил с официальным визитом в Монголию. Состоялись встречи с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. В ходе визита Вячеслав Володин был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. 28 июля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко "на полях" 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве (Швейцария) провела встречу с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом. 9 февраля 2026 года в Москве прошла рабочая встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы Великого Государственного Хурала Монголии Ням-Осорын Учрала, который находится в России с официальным визитом во главе монгольской делегации. Это был его первый зарубежный визит в этой должности. 11 февраля состоялась встреча Ням-Осорын Учрала со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Работает комиссия по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого Государственного Хурала Монголии. 10 февраля 2026 года в Москве прошло второе заседание комиссии. Важную роль играет механизм взаимодействия между Россией, Китаем и Монголией, запущенный в ходе первого саммита лидеров трех государств 11 сентября 2014 года в Душанбе. Реализация дорожной карты развития сотрудничества между тремя странами и других совместных документов, принятых "на полях" саммита ШОС 9 июля 2015 года в Уфе, а также подписанной в Ташкенте в июне 2016 года Программы создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай призвана обеспечить условия для дальнейшего углубления взаимовыгодных связей в трехстороннем формате. В ноябре 2024 года министерство экономического развития России, Государственный комитет КНР по развитию и реформе и министерство экономики и развития Монголии завершили работу по согласованию второй редакции перечня ключевых проектов и задач Программы создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай. В нее вошли 33 проекта в области транспорта, энергетики, промышленности, таможни, продовольственной безопасности, "зеленого развития", здравоохранения, туризма, СМИ, науки и образования. В августе 2025 года было решено продлить программу до 2031 года. 2 сентября 2025 года в Пекине состоялась седьмая трехсторонняя встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. За последние пять лет товарооборот между двумя странами увеличился в 1,8 раз. По итогам 2025 года взаимный товарооборот вырос на 4% и составил 2,7 миллиарда долларов. К основным группам российского экспорта в Монголию относятся товары топливно-химического комплекса, товары машиностроения и транспорта, металлы и изделия из них, продукты питания, сельскохозяйственная продукция, сырье и полуфабрикаты. В число перспективных товаров для российского экспорта входят транспорт и спецтехника, металлоизделия, оборудование и механизмы, стройматериалы, продукция деревообработки, химическая и готовая продукция, включая средства ухода, косметику, бытовую химию, фармацевтику, шинную и кабельную продукцию. Структура российского импорта из Монголии включает плавиковый шпат для нужд предприятий алюминиевой промышленности, текстильную продукцию, продовольственные товары и сельскохозяйственное сыре. Перспективными товарами импорта являются трикотажные изделия, полевой и плавиковый шпат, молибденовые руды и концентраты, мясо лошадей, ослов и мулов. Коммерческие расчеты между двумя странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах. Важный механизм российско-монгольского взаимодействия – межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 27-е заседание комиссии состоялось 19 декабря 2025 года в Улан-Баторе. В ноябре 2010 года был создан Деловой Совет по сотрудничеству с Монголией Торгово-промышленной палаты РФ. Существенный вклад в развитие монгольской экономики вносит совместное российско-монгольское предприятие АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). На ее долю приходится порядка 80% всего внутреннего грузооборота и до 100% экспортно-импортных перевозок. Реализуется долгосрочная программа развития УБЖД, рассчитанная на период до 2030 года. Проводится увеличение уставного капитала, повышается пропускная способность, и идет модернизация путей. Все эти меры позволяют увеличивать объемы грузоперевозок как двусторонних, так и транзитных между Россией и Китаем. Так, по сообщению РЖД, стороны подтвердили планы по увеличению объемов грузоперевозок по УБЖД до 50 миллионов тонн к 2030 году и до 90 миллионов тонн к 2050 году. Перспективными проектами являются строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии, еще один проект связан с модернизацией ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. В сентябре 2024 года подписано Соглашение между правительством РФ и правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Проект предполагает вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 МВт новых мощностей, что позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией и сократить энергетический дефицит. Российско-монгольский проект модернизации Улан-Баторской ТЭЦ-3 должен завершиться в 2028 году. Реализуется инициатива по строительству газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай. Разработка проектной документации газопровода протяженностью почти тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай, завершена и прошла государственную экспертизу. В сентябре 2025 года "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Обсуждается проект строительства ГЭС "Эгийн-Гол" на притоке реки Селенга, которая впадает в Байкал. В настоящее время ведется совместная работа по организации комплексных исследований для оценки влияния проекта ГЭС на озеро Байкал и реку Селенга. В августе 2026 года стартовала российская экспедиция по изучению водных экосистем с участием ученых Академии наук Монголии. Итоговый совместный отчет планируется представить в ноябре 2026 года — он станет обязательным к рассмотрению правительствами двух стран и будет направлен в ЮНЕСКО. В сентябре 2024 года было подписано соглашение между правительством Монголии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов. По словам главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева, документ предусматривает поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год. В 2024 году Монголия импортировала 2,8 миллиона тонн нефтепродуктов. Более 90% импорта пришлось на Россию. В 2025 году импорт из России, по оперативным данным, составил также около 95%. Ведется сотрудничество в области атомной энергетики. Весной 2024 года на форуме "Атомэкспо" в Сочи была подписана дорожная карта создания в Монголии малой модульной атомной электростанции. По словам генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, ее намечено построить в районе Новый Хархорум, рассматривается возможность, что поначалу станцию будет эксплуатировать российская организация. В настоящее время идет работа по утверждению технического облика станции. Продолжается проработка вопроса о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, призванного не только нарастить объемы двустороннего товарооборота, но и способствовать расширению присутствия монгольских товаров на рынке ЕАЭС. В июне 2025 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета Монголия и ЕАЭС подписали временное соглашение о свободной торговле. Документ предусматривает обнуление или существенное снижение ввозных пошлин по 367 товарным позициям, охватывающим более 90% текущего экспорта ЕАЭС в Монголию. Ожидаемая экономия для экспортеров Союза составит до 100 миллионов долларов ежегодно. В сельхозсекторе либерализация предусматривает беспошлинный режим для 83 позиций (хлебобулочные и кондитерские изделия, шоколад, сахар, подсолнечное масло, мясная и молочная продукция, зерновые, напитки и другие товары), тарифные скидки от 25% до 50% на сливочное масло, сыры, пиво и водку и пр. В промышленном секторе беспошлинный режим распространяется на нефтепродукты, удобрения, металлопродукцию, транспорт и технику, лекарственные средства, химическую продукцию, строительные материалы, мебель и изделия из пластмасс. 22 июля 2026 года соглашение вступило в силу. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Традиционный характер носит российско-монгольское сотрудничество в военной сфере. Как отметил замминистра обороны РФ Алексей Фомин, военно-техническое сотрудничество России и Монголии включает поставки вооружения и военной техники Улан-Батору, ее ремонт, обслуживание, модернизация, а также обучение военнослужащих. РФ обучила уже 340 монгольских военных. Одной из площадок обучения является президентское кадетское училище в Кызыле. С 2008 года успешно проходят учения "Селенга", которые стали визитной карточкой военного взаимодействия двух государств. С 2024 года уровень учения поднят с тактического до межвидового, кроме того, в них задействованы подразделения сухопутных войск, воздушно-космических сил и специального назначения двух стран. В октябре 2024 года на военном аэродроме Налайх Улан-Батора состоялась церемония безвозмездной передачи министерством обороны России министерству обороны Монголии новой военной техники, предназначенной для модернизации данного аэродрома. В ее числе – автопарк на 20 машин с сооружениями для размещения личного состава Вооруженных сил Монголии, система сооружений коллективной защиты личного состава от внешних воздействий (шума, холода), укрытия для защиты ранее переданных Россией истребителей МиГ-29, 11 электрических подстанций и др. КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Россия традиционно много делает для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд монгольской экономики. По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, более 70 тысяч монгольских граждан закончили российские университеты. Интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок, поэтому ежегодно Россия выделяет Монголии одну из самых крупных стипендиальных квот. На 2025/2026 годы квота составила 620 мест. Дополнительно места для монголов предоставляют ведомственные вузы Минобороны, ФСБ, МЧС и МВД России – ежегодно не менее 100 мест. Большой популярностью пользуются монгольские филиалы российских высших учебных заведений. Так, в Улан-Баторе уже 25 лет успешно функционирует филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, в состав которого входит школа. В настоящее время это единственный вуз страны, реализующий образовательные программы по российским стандартам, и единственный российский вуз, полностью прошедший процедуру аккредитации. Эта процедура дает возможность подтверждения выданного на территории Монголии диплома, что открывает большие возможности для выпускников филиала. За многие десятилетия в Монголии хорошо отлажена система преподавания русского языка. С 2020 года Монголия стала одной из стран, где работают педагоги проекта "Российский учитель за рубежом". Действует международный гуманитарный проект "Сила ума", благодаря которому по уникальной дополнительной образовательной программе учителя – участники проекта проводят для учащихся занятия по математике и физике. Представительство Россотрудничества в Монголии действует с 1976 года (ранее ДСНК, затем Российский центр науки и культуры (РЦНК). С 2021 года - Русский Дом в Улан-Баторе. В настоящее время он является крупнейшим российским информационно-культурным центром Азиатско-Тихоокеанского региона. В целях популяризации русского языка в Монголии представительством Россотрудничества с 2016 года реализуется новый формат работы, направленный на повышение интереса монгольских граждан к изучению русского языка – в аймаках и столице Монголии создаются Центры русского языка при Русском Доме. В настоящее время в стране 57 таких центров: 24 – в Улан-Баторе и 33 в регионах. На базе Русского дома в Улан-Баторе действуют курсы для преподавателей-русистов. На постоянной основе проводятся Дни культуры России и Дни российско-монгольской дружбы. Организуются совместные научные исследования и экспедиции. Развивается туризм. Между странами действует безвизовый режим сроком до 30 дней. В октябре 2024 года Россия, Китай и Монголия договорились о создании единого бренда и приняли концепцию туристического маршрута "Великий чайный путь", география которого повторяет торговый путь XVIII века из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. Развивается сотрудничество регионов. По данным Минэкономразвития России, более 70 российских регионов поддерживают с Монголией торгово-экономические связи. Наиболее активно себя проявили Самарская, Иркутская, Кемеровская, Московская и Оренбургская области, Москва и Бурятия. В декабре 2025 года в Иркутске прошел первый Форум регионов России и Монголии, который стал масштабной площадкой для прямого диалога представителей регионов, власти, бизнеса и экспертного сообщества двух стран и объединил свыше 300 участников из регионов России и аймаков Монголии. По его итогам подписана Среднесрочная программа действий по развитию межрегионального сотрудничества до 2030 года, она включает порядка 70 векторов сотрудничества по 11 направлениям.

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