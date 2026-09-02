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В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией
В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией - 02.09.2026, ПРАЙМ
В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией
Корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная, и туроператоры оперативно помогают своим клиентам в этой ситуации, поводов отказываться от поездок нет,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:43+0300
2026-09-02T15:54+0300
туризм
бизнес
россия
турция
атор
turkish airlines
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная, и туроператоры оперативно помогают своим клиентам в этой ситуации, поводов отказываться от поездок нет, заявили журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines ранее в среду отменили несколько ночных рейсов между городами Турции и РФ. "Отмены рейсов были точечными и ситуативными, такое происходило и раньше… Оснований для аннуляций туров в Турцию, купленных на ближайшие даты и в глубину - нет", - говорится в сообщении. Туроператоры оперативно предоставляют возможность туристам улететь другими рейсами, обеспечивают трансфером и проживанием в отелях, добавили в ассоциации.
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туризм, бизнес, россия, турция, атор, turkish airlines
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АТОР, Turkish Airlines
15:43 02.09.2026 (обновлено: 15:54 02.09.2026)
 
В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией

АТОР: корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная, и туроператоры оперативно помогают своим клиентам в этой ситуации, поводов отказываться от поездок нет, заявили журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines ранее в среду отменили несколько ночных рейсов между городами Турции и РФ.
"Отмены рейсов были точечными и ситуативными, такое происходило и раньше… Оснований для аннуляций туров в Турцию, купленных на ближайшие даты и в глубину - нет", - говорится в сообщении.
Туроператоры оперативно предоставляют возможность туристам улететь другими рейсами, обеспечивают трансфером и проживанием в отелях, добавили в ассоциации.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯАТОРTurkish Airlines
 
 
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