https://1prime.ru/20260902/rossija-872937670.html

В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией

В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией - 02.09.2026, ПРАЙМ

В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией

Корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная, и туроператоры оперативно помогают своим клиентам в этой ситуации, поводов отказываться от поездок нет,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:43+0300

2026-09-02T15:43+0300

2026-09-02T15:54+0300

туризм

бизнес

россия

турция

атор

turkish airlines

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872937670.jpg?1788353642

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная, и туроператоры оперативно помогают своим клиентам в этой ситуации, поводов отказываться от поездок нет, заявили журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines ранее в среду отменили несколько ночных рейсов между городами Турции и РФ. "Отмены рейсов были точечными и ситуативными, такое происходило и раньше… Оснований для аннуляций туров в Турцию, купленных на ближайшие даты и в глубину - нет", - говорится в сообщении. Туроператоры оперативно предоставляют возможность туристам улететь другими рейсами, обеспечивают трансфером и проживанием в отелях, добавили в ассоциации.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, атор, turkish airlines