https://1prime.ru/20260902/rossija-872937670.html
В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией
В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией - 02.09.2026, ПРАЙМ
В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией
Корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная, и туроператоры оперативно помогают своим клиентам в этой ситуации, поводов отказываться от поездок нет,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:43+0300
2026-09-02T15:43+0300
2026-09-02T15:54+0300
туризм
бизнес
россия
турция
атор
turkish airlines
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872937670.jpg?1788353642
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная, и туроператоры оперативно помогают своим клиентам в этой ситуации, поводов отказываться от поездок нет, заявили журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines ранее в среду отменили несколько ночных рейсов между городами Турции и РФ. "Отмены рейсов были точечными и ситуативными, такое происходило и раньше… Оснований для аннуляций туров в Турцию, купленных на ближайшие даты и в глубину - нет", - говорится в сообщении. Туроператоры оперативно предоставляют возможность туристам улететь другими рейсами, обеспечивают трансфером и проживанием в отелях, добавили в ассоциации.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, турция, атор, turkish airlines
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АТОР, Turkish Airlines
В АТОР прокомментировали отмену ряда ночных рейсов между Россией и Турцией
АТОР: корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная, и туроператоры оперативно помогают своим клиентам в этой ситуации, поводов отказываться от поездок нет, заявили журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines ранее в среду отменили несколько ночных рейсов между городами Турции и РФ.
"Отмены рейсов были точечными и ситуативными, такое происходило и раньше… Оснований для аннуляций туров в Турцию, купленных на ближайшие даты и в глубину - нет", - говорится в сообщении.
Туроператоры оперативно предоставляют возможность туристам улететь другими рейсами, обеспечивают трансфером и проживанием в отелях, добавили в ассоциации.