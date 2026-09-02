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В России стартовало ежегодное исследование "Винный гид России"

В России стартовало ежегодное исследование "Винный гид России" - 02.09.2026, ПРАЙМ

В России стартовало ежегодное исследование "Винный гид России"

Ежегодное исследование "Винный гид России" стартовало 2 сентября в России - оно станет самым масштабным за все время существования проекта, рассказали РИА... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:22+0300

2026-09-02T18:22+0300

2026-09-02T18:22+0300

технологии

россия

австрия

роскачество

минпромторг

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ежегодное исследование "Винный гид России" стартовало 2 сентября в России - оно станет самым масштабным за все время существования проекта, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Второго сентября стартовало ежегодное исследование "Винный гид России", организованное Роскачеством при участии Минпромторга России, Минсельхоза России, Ассоциации виноградарей и виноделов России и при поддержке Россельхозбанка. Дегустационный этап 2026 года обещает стать самым масштабным за всю историю проекта", - говорится в сообщении. В рамках нынешнего этапа организация исследует вина в жестяных банках и тетрапаках. "Опыт прошлого года подтвердил, что именно эти категории остаются наиболее уязвимыми: более половины исследованных образцов в тетрапаке не преодолели порог в 71 балл, а лабораторные анализы выявили наличие неразрешенных веществ", - пояснили в Роскачестве. Там также добавили, что образцы, получившие оценку ниже 71 балла, проходят дополнительную инструментальную проверку качества и безопасности. Дегустационный этап этого года проходит на площадке испытательного лабораторного центра Инжинирингового центра "Передовые пищевые технологии и безопасность продуктов питания" Университета "Росбиотех". В выборку вошли образцы из 12 регионов страны во всех ценовых категориях. "В течение 11 дней - с 2 по 12 сентября - 45 ведущих экспертов-дегустаторов, среди которых сомелье, ученые-энологи, представители исследовательских институтов, закупщики крупных ритейл-сетей, а также приглашенный специалист из Австрии, оценят более тысячи дегустационных проб российских вин", - отметили в Роскачестве. Итоги исследования красных, белых и игристых вин будут традиционно подведены в конце года перед новогодними праздниками, уточнили в организации. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

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технологии, россия, австрия, роскачество, минпромторг, минсельхоз