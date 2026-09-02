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Россия может стать одним из стратегических партнеров Индонезии
Россия может стать одним из стратегических партнеров Индонезии - 02.09.2026, ПРАЙМ
Россия может стать одним из стратегических партнеров Индонезии
Россия может стать одним из стратегических инвестиционных партнеров Индонезии в ряде ключевых сфер, заявил руководитель управления международного сотрудничества | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T21:12+0300
2026-09-02T21:12+0300
2026-09-02T21:12+0300
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прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия может стать одним из стратегических инвестиционных партнеров Индонезии в ряде ключевых сфер, заявил руководитель управления международного сотрудничества индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин.
"Россия может стать одним из таких партнеров, особенно в сферах, имеющих долгосрочное значение: энергетике, промышленности, технологиях, сельском хозяйстве, транспорте, образовании, здравоохранении, обороне и высоких технологиях", - заявил Нгабалин в статье, приуроченной к визиту президента Индонезии Прабово Субианто в Россию.
По его словам, Индонезия заинтересована не в зависимости от какого-либо государства, а в привлечении стратегических партнеров для реализации национальных задач развития.
"Индонезия не ищет страну, от которой будет зависеть ее будущее. Индонезия ищет стратегических партнеров", - подчеркнул политик.
Он отметил, что экономическое и инвестиционное взаимодействие становится одним из ключевых направлений нового этапа российско-индонезийских отношений. По его словам, Индонезии необходимы инвестиции для реализации национальных проектов, тогда как Россия располагает технологическими, промышленными и энергетическими компетенциями, которые могут быть востребованы в республике.
Нгабалин является руководителем управления международного сотрудничества партии "Голкар" - партнера "Единой России", а также представляет Индонезию в исполнительном комитете движения "За свободу наций".
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россия, нефть, индонезия, прабово субианто, единая россия
РОССИЯ, Нефть, ИНДОНЕЗИЯ, Прабово Субианто, Единая Россия
Россия может стать одним из стратегических партнеров Индонезии
Политик Нгабалин: Россия может стать одним из стратегических партнеров Индонезии
ДЖАКАРТА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия может стать одним из стратегических инвестиционных партнеров Индонезии в ряде ключевых сфер, заявил руководитель управления международного сотрудничества индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин.
"Россия может стать одним из таких партнеров, особенно в сферах, имеющих долгосрочное значение: энергетике, промышленности, технологиях, сельском хозяйстве, транспорте, образовании, здравоохранении, обороне и высоких технологиях", - заявил Нгабалин в статье, приуроченной к визиту президента Индонезии Прабово Субианто в Россию.
По его словам, Индонезия заинтересована не в зависимости от какого-либо государства, а в привлечении стратегических партнеров для реализации национальных задач развития.
"Индонезия не ищет страну, от которой будет зависеть ее будущее. Индонезия ищет стратегических партнеров", - подчеркнул политик.
Он отметил, что экономическое и инвестиционное взаимодействие становится одним из ключевых направлений нового этапа российско-индонезийских отношений. По его словам, Индонезии необходимы инвестиции для реализации национальных проектов, тогда как Россия располагает технологическими, промышленными и энергетическими компетенциями, которые могут быть востребованы в республике.
Нгабалин является руководителем управления международного сотрудничества партии "Голкар" - партнера "Единой России", а также представляет Индонезию в исполнительном комитете движения "За свободу наций".