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Россия может стать одним из стратегических партнеров Индонезии

Россия может стать одним из стратегических партнеров Индонезии - 02.09.2026, ПРАЙМ

Россия может стать одним из стратегических партнеров Индонезии

Россия может стать одним из стратегических инвестиционных партнеров Индонезии в ряде ключевых сфер, заявил руководитель управления международного сотрудничества | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T21:12+0300

2026-09-02T21:12+0300

2026-09-02T21:12+0300

россия

нефть

индонезия

прабово субианто

единая россия

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ДЖАКАРТА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия может стать одним из стратегических инвестиционных партнеров Индонезии в ряде ключевых сфер, заявил руководитель управления международного сотрудничества индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин. "Россия может стать одним из таких партнеров, особенно в сферах, имеющих долгосрочное значение: энергетике, промышленности, технологиях, сельском хозяйстве, транспорте, образовании, здравоохранении, обороне и высоких технологиях", - заявил Нгабалин в статье, приуроченной к визиту президента Индонезии Прабово Субианто в Россию. По его словам, Индонезия заинтересована не в зависимости от какого-либо государства, а в привлечении стратегических партнеров для реализации национальных задач развития. "Индонезия не ищет страну, от которой будет зависеть ее будущее. Индонезия ищет стратегических партнеров", - подчеркнул политик. Он отметил, что экономическое и инвестиционное взаимодействие становится одним из ключевых направлений нового этапа российско-индонезийских отношений. По его словам, Индонезии необходимы инвестиции для реализации национальных проектов, тогда как Россия располагает технологическими, промышленными и энергетическими компетенциями, которые могут быть востребованы в республике. Нгабалин является руководителем управления международного сотрудничества партии "Голкар" - партнера "Единой России", а также представляет Индонезию в исполнительном комитете движения "За свободу наций".

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россия, нефть, индонезия, прабово субианто, единая россия