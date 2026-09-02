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Эксперт объяснил, почему рост цен на нефть потянул котировки золота вниз

Эксперт объяснил, почему рост цен на нефть потянул котировки золота вниз - 02.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему рост цен на нефть потянул котировки золота вниз

Рост цен на нефть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в настоящее время оказывает на рынок золота более сильное негативное влияние, чем традиционный... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:17+0300

2026-09-02T09:17+0300

2026-09-02T09:23+0300

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АНКАРА, 2 сен — ПРАЙМ. Рост цен на нефть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в настоящее время оказывает на рынок золота более сильное негативное влияние, чем традиционный фактор спроса на драгоценный металл как на защитный актив, заявил РИА Новости бывший аналитик Центробанка Турции Онур Дашдемир. Он отметил необычную для рынка золота ситуацию: усиление глобальных рисков должно поддерживать спрос на драгоценный металл, однако рост нефтяных цен меняет эту картину. Спотовая цена золота в среду опускалась до 4 304 долларов за тройскую унцию, достигнув минимального уровня примерно за три недели. Таким образом, драгоценный металл дешевеет четвертую торговую сессию подряд. "Если дорожающая энергия создает новые инфляционные риски, инвесторы начинают ожидать, что кредитные ставки будут оставаться высокими дольше, а это повышает привлекательность доллара и оказывает давление на золото", — пояснил Дашдемир. По его словам, рынок сейчас оценивает не только непосредственно военную эскалацию, но и ее вторичные экономические последствия. Подорожание нефти увеличивает стоимость энергии и транспортировки, что способно ускорить инфляцию и осложнить для Федеральной резервной системы (ФРС) США задачу смягчения монетарной политики. Дашдемир отметил, что золото, в отличие от доллара и долговых активов, не приносит фиксированного дохода. Поэтому ожидания более длительного периода высоких кредитных ставок повышают альтернативную стоимость владения драгоценным металлом и могут стимулировать инвесторов сокращать позиции в нем. "Для золота особенно важна связка из трех факторов — инфляции, процентных ставок и курса доллара. Если одновременно усиливаются ожидания по инфляции, снижается вероятность быстрого снижения ставок ФРС и укрепляется доллар, золоту становится гораздо сложнее расти, даже несмотря на геополитическую напряженность", — пояснил эксперт. По его оценке, дальнейшая динамика котировок драгоценного металла будет во многом зависеть от того, насколько продолжительным окажется рост цен на нефть. Если энергетический шок будет временным, политический риск вновь может стать главным фактором для золота. Однако при устойчивом росте стоимости нефти рынки будут прежде всего учитывать его влияние на инфляцию и кредитно-денежную политику.

ближний восток

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нефть, мировая экономика, ближний восток, турция, сша