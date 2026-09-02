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В порт "Порт Эльга" в Хабаровском крае вложили 71 миллиард рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В порт "Порт Эльга" в Хабаровском крае вложили 71 миллиард рублей
В порт "Порт Эльга" в Хабаровском крае вложили 71 миллиард рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ
В порт "Порт Эльга" в Хабаровском крае вложили 71 миллиард рублей
Инвестиции в проект создания угольного морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае составили 71 миллиард рублей, говорится в материалах к рабочей поездке | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:39+0300
2026-09-02T17:39+0300
бизнес
россия
хабаровский край
приморье
владимир путин
порт ванино
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в проект создания угольного морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае составили 71 миллиард рублей, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье. "В Хабаровском крае построен новый угольный морской терминал, где осуществляется перевалка угля, доставляемого с Эльгинского угольного месторождения по Тихоокеанской железной дороге, с последующей отгрузкой на морские суда... В проект инвестирован 71 миллиард рублей. Создано 1134 рабочих места", - говорится в материалах. Проект имеет статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск", а терминал является частью транспортно-логистического кластера группы компаний "Эльга" и включен в границы морского порта Ванино. В рамках проекта создана портовая инфраструктура, в том числе искусственные земельные участки, а также гидротехнические сооружения, в том числе четыре грузовых причала. Также построен железнодорожный грузовой фронт и автодорога, соединяющая его с морским грузовым фронтом, мост через реку Малый Джелон, конвейерная система протяженностью более девяти километров, а также пункт пропуска через государственную границу, вахтовый поселок и другие объекты. Уточняется, что для исключения пыления на терминале используются современные технологии: ветрозащитный экран, орошение штабелей угля водяными пушками, арочные укрытия конвейерного оборудования, удлиненный хобот судопогрузчика. На терминал уголь поступает предварительно обработанный антипылящим составом. "Завершено строительство и введены в эксплуатацию четыре причала суммарной мощностью 30 миллионов тонн угля в год (с потенциальным увеличением до 50 миллионов тонн в год). Терминал может одновременно принимать до четырех судов класса Panamax дедвейтом до 100 тысяч тонн. При реализации проекта задействованы механизмы государственной поддержки", - говорится в материалах.
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бизнес, россия, хабаровский край, приморье, владимир путин, порт ванино
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, Приморье, Владимир Путин, порт Ванино
17:39 02.09.2026
 
В порт "Порт Эльга" в Хабаровском крае вложили 71 миллиард рублей

Инвестиции в проект угольного морского терминала "Порт Эльга" составили 71 миллиард рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в проект создания угольного морского терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае составили 71 миллиард рублей, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье.
"В Хабаровском крае построен новый угольный морской терминал, где осуществляется перевалка угля, доставляемого с Эльгинского угольного месторождения по Тихоокеанской железной дороге, с последующей отгрузкой на морские суда... В проект инвестирован 71 миллиард рублей. Создано 1134 рабочих места", - говорится в материалах.
Проект имеет статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск", а терминал является частью транспортно-логистического кластера группы компаний "Эльга" и включен в границы морского порта Ванино.
В рамках проекта создана портовая инфраструктура, в том числе искусственные земельные участки, а также гидротехнические сооружения, в том числе четыре грузовых причала.
Также построен железнодорожный грузовой фронт и автодорога, соединяющая его с морским грузовым фронтом, мост через реку Малый Джелон, конвейерная система протяженностью более девяти километров, а также пункт пропуска через государственную границу, вахтовый поселок и другие объекты.
Уточняется, что для исключения пыления на терминале используются современные технологии: ветрозащитный экран, орошение штабелей угля водяными пушками, арочные укрытия конвейерного оборудования, удлиненный хобот судопогрузчика. На терминал уголь поступает предварительно обработанный антипылящим составом.
"Завершено строительство и введены в эксплуатацию четыре причала суммарной мощностью 30 миллионов тонн угля в год (с потенциальным увеличением до 50 миллионов тонн в год). Терминал может одновременно принимать до четырех судов класса Panamax дедвейтом до 100 тысяч тонн. При реализации проекта задействованы механизмы государственной поддержки", - говорится в материалах.
 
БизнесРОССИЯХабаровский крайПриморьеВладимир Путинпорт Ванино
 
 
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