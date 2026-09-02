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РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли - 02.09.2026, ПРАЙМ
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РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли
РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли - 02.09.2026, ПРАЙМ
РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли
РЖД стали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли, но пока при заказе по телефону, сообщили РИА Новости в компании. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:37+0300
2026-09-02T18:37+0300
бизнес
ржд
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. РЖД стали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли, но пока при заказе по телефону, сообщили РИА Новости в компании. РЖД 1 сентября начали продавать билеты за цифровые рубли на электрички, а также тестировать оплату цифровым рублем услуг на вокзалах. "Теперь пассажиры, которые приобретают билеты на поезда дальнего следования АО "ФПК" через сервис "Заказ билетов по телефону", смогут оплачивать их цифровым рублем", - говорится в сообщении. Для этого надо позвонить в сервис по телефону 8-800-250-15-20, сообщить оператору маршрут, дату поездки и данные пассажиров. После оформления заказа пассажир получит ссылку на оплату по указанному номеру телефона или адресу электронной почты. "Перейдя по ней, нужно выбрать цифровой рубль как способ оплаты, указать банк, поддерживающий операции с цифровым рублем, и подтвердить операцию в банковском приложении. После успешной оплаты электронный билет и кассовый чек будут направлены пассажиру по указанным контактным данным", - поясняют механизм РЖД. Операции с цифровым рублем для граждан Российской Федерации осуществляются без комиссии, отмечают в компании. "Таким образом, новый способ оплаты дополнил ранее доступные варианты дистанционной покупки билетов", - добавили там.
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РЖД, Федеральная пассажирская компания
18:37 02.09.2026
 
РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли

РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. РЖД стали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли, но пока при заказе по телефону, сообщили РИА Новости в компании.
РЖД 1 сентября начали продавать билеты за цифровые рубли на электрички, а также тестировать оплату цифровым рублем услуг на вокзалах.
"Теперь пассажиры, которые приобретают билеты на поезда дальнего следования АО "ФПК" через сервис "Заказ билетов по телефону", смогут оплачивать их цифровым рублем", - говорится в сообщении.
Для этого надо позвонить в сервис по телефону 8-800-250-15-20, сообщить оператору маршрут, дату поездки и данные пассажиров. После оформления заказа пассажир получит ссылку на оплату по указанному номеру телефона или адресу электронной почты.
"Перейдя по ней, нужно выбрать цифровой рубль как способ оплаты, указать банк, поддерживающий операции с цифровым рублем, и подтвердить операцию в банковском приложении. После успешной оплаты электронный билет и кассовый чек будут направлены пассажиру по указанным контактным данным", - поясняют механизм РЖД.
Операции с цифровым рублем для граждан Российской Федерации осуществляются без комиссии, отмечают в компании.
"Таким образом, новый способ оплаты дополнил ранее доступные варианты дистанционной покупки билетов", - добавили там.
 
БизнесРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
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