https://1prime.ru/20260902/rzhd-872947519.html

РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли

РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли - 02.09.2026, ПРАЙМ

РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли

РЖД стали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли, но пока при заказе по телефону, сообщили РИА Новости в компании. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:37+0300

2026-09-02T18:37+0300

2026-09-02T18:37+0300

бизнес

ржд

федеральная пассажирская компания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872947519.jpg?1788363461

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. РЖД стали продавать билеты на поезда дальнего следования за цифровые рубли, но пока при заказе по телефону, сообщили РИА Новости в компании. РЖД 1 сентября начали продавать билеты за цифровые рубли на электрички, а также тестировать оплату цифровым рублем услуг на вокзалах. "Теперь пассажиры, которые приобретают билеты на поезда дальнего следования АО "ФПК" через сервис "Заказ билетов по телефону", смогут оплачивать их цифровым рублем", - говорится в сообщении. Для этого надо позвонить в сервис по телефону 8-800-250-15-20, сообщить оператору маршрут, дату поездки и данные пассажиров. После оформления заказа пассажир получит ссылку на оплату по указанному номеру телефона или адресу электронной почты. "Перейдя по ней, нужно выбрать цифровой рубль как способ оплаты, указать банк, поддерживающий операции с цифровым рублем, и подтвердить операцию в банковском приложении. После успешной оплаты электронный билет и кассовый чек будут направлены пассажиру по указанным контактным данным", - поясняют механизм РЖД. Операции с цифровым рублем для граждан Российской Федерации осуществляются без комиссии, отмечают в компании. "Таким образом, новый способ оплаты дополнил ранее доступные варианты дистанционной покупки билетов", - добавили там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд, федеральная пассажирская компания