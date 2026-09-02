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В США дали прогноз по добыче нефти в Венесуэле - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В США дали прогноз по добыче нефти в Венесуэле
В США дали прогноз по добыче нефти в Венесуэле - 02.09.2026, ПРАЙМ
В США дали прогноз по добыче нефти в Венесуэле
Новые соглашения с энергетическими компаниями США позволят Венесуэле увеличить добычу нефти в ближайшие несколько лет более чем вдвое, заявил глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:07+0300
2026-09-02T11:14+0300
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венесуэла
сша
вашингтон
николас мадуро
дональд трамп
chevron
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ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Новые соглашения с энергетическими компаниями США позволят Венесуэле увеличить добычу нефти в ближайшие несколько лет более чем вдвое, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. После захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе Вашингтон установил жесткий контроль над нефтяной отраслью страны и начал добиваться переориентации ее поставок и привлечения американских компаний к разработке месторождений. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о новой сделке, которая предоставит Вашингтону долгосрочный доступ к 17 венесуэльским месторождениям с запасами около 65 миллиардов баррелей нефти. "Будет объявлено о нескольких сделках. Эти сделки приведут к тому, что добыча нефти в Венесуэле более чем удвоится в ближайшие несколько лет", — сказал Райт журналистам после прибытия в Каракас. Слова министра приводит агентство Блумберг. Как пишет агентство, в среду ожидается объявление более десятка соглашений с энергетическими компаниями. Крупнейшее из них будет заключено с американской Chevron, которая намерена значительно расширить деятельность в Венесуэле за счет двух крупных нефтяных месторождений в поясе Ориноко. Ожидается, что соглашения также подпишут британские Shell и BP, испанская Repsol и итальянская Eni, сообщила ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. По данным Блумберга, администрация президента США рассматривает привлечение американских и других иностранных нефтяных компаний к работе в Венесуэле в том числе как способ ограничить влияние конкурирующих стран. Наращивание венесуэльской нефтедобычи также происходит на фоне стремления Белого дома добиться снижения цен на бензин в США, которые с начала года выросли более чем на 40% из-за военного конфликта с Ираном.
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нефть, венесуэла, сша, вашингтон, николас мадуро, дональд трамп, chevron, shell, bp
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Chevron, Shell, BP
11:07 02.09.2026 (обновлено: 11:14 02.09.2026)
 
В США дали прогноз по добыче нефти в Венесуэле

Глава Минэнерго США Райт: Венесуэла увеличит добычу нефти в ближайшие годы более чем вдвое

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ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Новые соглашения с энергетическими компаниями США позволят Венесуэле увеличить добычу нефти в ближайшие несколько лет более чем вдвое, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
После захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе Вашингтон установил жесткий контроль над нефтяной отраслью страны и начал добиваться переориентации ее поставок и привлечения американских компаний к разработке месторождений.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о новой сделке, которая предоставит Вашингтону долгосрочный доступ к 17 венесуэльским месторождениям с запасами около 65 миллиардов баррелей нефти.
"Будет объявлено о нескольких сделках. Эти сделки приведут к тому, что добыча нефти в Венесуэле более чем удвоится в ближайшие несколько лет", — сказал Райт журналистам после прибытия в Каракас. Слова министра приводит агентство Блумберг.
Как пишет агентство, в среду ожидается объявление более десятка соглашений с энергетическими компаниями. Крупнейшее из них будет заключено с американской Chevron, которая намерена значительно расширить деятельность в Венесуэле за счет двух крупных нефтяных месторождений в поясе Ориноко.
Ожидается, что соглашения также подпишут британские Shell и BP, испанская Repsol и итальянская Eni, сообщила ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.
По данным Блумберга, администрация президента США рассматривает привлечение американских и других иностранных нефтяных компаний к работе в Венесуэле в том числе как способ ограничить влияние конкурирующих стран. Наращивание венесуэльской нефтедобычи также происходит на фоне стремления Белого дома добиться снижения цен на бензин в США, которые с начала года выросли более чем на 40% из-за военного конфликта с Ираном.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАВАШИНГТОННиколас МадуроДональд ТрампChevronShellBP
 
 
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