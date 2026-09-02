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Стоимость Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области определят до конца года

Стоимость Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области определят до конца года - 02.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области определят до конца года

"Русгидро" рассчитывает, что полная стоимость проектируемой Нижне-Зейской гидроэлектростанции в Амурской области будет определена до конца года, заявил... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:17+0300

2026-09-02T07:17+0300

2026-09-02T07:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" рассчитывает, что полная стоимость проектируемой Нижне-Зейской гидроэлектростанции в Амурской области будет определена до конца года, заявил журналистам первый заместитель генерального директора компании Роман Бердников на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Русгидро" представило на своем стенде на ВЭФ макет Нижне-Зейской ГЭС. Как отметил Бердников, уже разработана техническая часть проекта, но итоговая стоимость строительства пока не определена, так как должна быть утверждена новая нормативная база для водохранилищ. "Поэтому сейчас, с учетом водохранилища, еще нет итоговой цифры. Мы надеемся, до конца года будет", - сказал Бердников. "Русгидро" рассчитывает, что до конца года будет также принято решение о введении договоров о предоставлении мощности (ДПМ) для ГЭС, добавил он. Этот механизм был поддержан на совещаниях у вице-премьера РФ Александра Новака и с Советом безопасности. Тем не менее, компания уже закладывает в бюджет предварительные работы, которые могут быть реализованы до утверждения измененной нормативной базы, объяснил Бердников. В то же время "Русгидро" также провело ряд предпроектных работ для Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, в том числе оценку воздействия на окружающую среду, продолжил Бердников. По его словам, это более дешевый проект, чем Нижне-Зейская ГЭС, так как там уже частично построено гидротехническое сооружение. А запуск механизма ДПМ для ГЭС позволил бы достроить станцию. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, нефть, амурская область, кемеровская область, владивосток, александр новак, русгидро, вэф