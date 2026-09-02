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Второй газовоз "Петр Столыпин" готовится к передаче заказчику

Второй газовоз "Петр Столыпин" готовится к передаче заказчику - 02.09.2026, ПРАЙМ

Второй газовоз "Петр Столыпин" готовится к передаче заказчику

Еще один газовоз Arc7 - "Петр Столыпин" готовится к передаче заказчику, еще два судна из первой серии проходят донастройку, говорится в материалах к рабочей... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:35+0300

2026-09-02T17:35+0300

2026-09-02T19:15+0300

газ

россия

приморье

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Еще один газовоз Arc7 - "Петр Столыпин" готовится к передаче заказчику, еще два судна из первой серии проходят донастройку, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье."Серия из пяти ледокольных танкеров Arc7 – первые газовозы, построенные в России для проекта "Арктик СПГ 2". Головное судно серии "Алексей Косыгин" уже перевозит сжиженный природный газ по Севморпути, танкер "Петр Столыпин" готовится к передаче заказчику. Еще два судна проходят достройку", - говорится в материалах.Танкер-газовоз ледового класса предназначен для круглогодичной работы на Северном морском пути. Он может самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров. Дедвейт судна составляет 81 тысяча тонн, а объем танков – более 172 тысяч кубометров сжиженного природного газа.Танкер-газовоз имеет высокий экологический класс. При транспортировке сжиженного образуется отпарной газ, который используется как топливо для судовой энергетической установки. Дизельное топливо используется в качестве запального и резервного.Президент России Владимир Путин ранее в среду приехал на судоверфь "Звезда", расположенную в городе Большой Камень в Приморье, и осмотрел танкер-газовоз "Петр Столыпин", который строится на верфи. Его в том числе сопровождал глава "Роснефти" Игорь Сечин."Игорь Сечин доложил президенту России о ходе реализации проекта ССК "Звезда", после чего пригласил его на осмотр построенного на верфи арктического танкера-газовоза "Петр Столыпин", который готовится к ходовым испытаниям. Это судно ледокольного класса Arc7 - третье в серии из пяти газовозов. Головной танкер "Алексей Косыгин" был передан заказчику в декабре 2025 года, второй – "Константин Посьет" – в июне 2026-го. Еще два судна находятся на стадии достройки", - прокомментировали в "Роснефти".

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газ, россия, приморье, владимир путин