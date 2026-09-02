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Семь стран ОПЕК+ оставят без изменений объем добычи нефти в октябре
Семь стран ОПЕК+ оставят без изменений объем добычи нефти в октябре - 02.09.2026, ПРАЙМ
Семь стран ОПЕК+ оставят без изменений объем добычи нефти в октябре
Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) на заседании в воскресенье планируют оставить без изменений максимально... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:51+0300
2026-09-02T17:51+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) на заседании в воскресенье планируют оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в октябре, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"(Семь основных членов - ред.) ОПЕК+, вероятно, оставит свою политику в отношении добычи нефти на октябрь без изменений, поскольку в этом месяце группа производителей завершает отмену одного из этапов ограничения добычи и переключает внимание на переговоры о квотах на 2027 год", - пишет агентство.
В июле Рейтер со ссылкой на источники сообщал о том, что семь стран ОПЕК+ приостановят увеличение максимально разрешенного объема добычи нефти после сентября до конца года.
С сентября "семерка" ОПЕК+ увеличила максимально разрешенный уровень добычи нефти еще на 188 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций перепроизводства. Такое решение они приняли на встрече в начале августа в рамках отхода от добровольных ограничений.
Увеличивая предельный уровень добычи нефти до 31,01 миллиона баррелей в сутки, семь участников завершают выход из добровольных ограничений.
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Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, АЛЖИР, ОПЕК
Семь стран ОПЕК+ оставят без изменений объем добычи нефти в октябре
Reuters: семь стран ОПЕК+ планируют оставить без изменений объем добычи нефти в октябре
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) на заседании в воскресенье планируют оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в октябре, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"(Семь основных членов - ред.) ОПЕК+, вероятно, оставит свою политику в отношении добычи нефти на октябрь без изменений, поскольку в этом месяце группа производителей завершает отмену одного из этапов ограничения добычи и переключает внимание на переговоры о квотах на 2027 год", - пишет агентство.
В июле Рейтер со ссылкой на источники сообщал о том, что семь стран ОПЕК+ приостановят увеличение максимально разрешенного объема добычи нефти после сентября до конца года.
С сентября "семерка" ОПЕК+ увеличила максимально разрешенный уровень добычи нефти еще на 188 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций перепроизводства. Такое решение они приняли на встрече в начале августа в рамках отхода от добровольных ограничений.
Увеличивая предельный уровень добычи нефти до 31,01 миллиона баррелей в сутки, семь участников завершают выход из добровольных ограничений.