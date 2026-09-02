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Стратегии развития ДФО и Арктической зоны формируют общий план действий - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Стратегии развития ДФО и Арктической зоны формируют общий план действий
Стратегии развития ДФО и Арктической зоны формируют общий план действий - 02.09.2026, ПРАЙМ
Стратегии развития ДФО и Арктической зоны формируют общий план действий
Стратегии развития Дальнего Востока и Арктической зоны формируют общий план действий для этих территорий и предусматривают список взаимосвязанных задач, а их... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:23+0300
2026-09-02T19:23+0300
россия
дальний восток
владимир путин
совбез
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Стратегии развития Дальнего Востока и Арктической зоны формируют общий план действий для этих территорий и предусматривают список взаимосвязанных задач, а их практическая реализация должна выражаться в запуске конкретных проектов, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президент упомянул, что на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития ДФО до 2036 года, а ранее в рамках оперативного совещания с членами Совбеза обсуждалась стратегия развития Арктической зоны и механизмы ее реализации. "По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям, естественно, при самом активном участии жителей этих регионов и с учетом их запросов", - подчеркнул Путин. Он уточнил, что практическая реализация двух этих стратегий означает запуск конкретных проектов и программ, разработку и принятие законопроектов, формирование современной инвестиционной и регуляторной среды. Президент предложил в рамках совещания обсудить текущие и перспективные вопросы по развитию дальневосточных и арктических регионов России, а также напомнил об инициативах, которые были озвучены на Восточном экономическом форуме в прошлом году. "Сегодня не только рассмотрим некоторые новые идеи, которые планируется представить на нынешнем Восточном экономическом форуме, но и проведем разбор, как говорится, ранее данных поручений и уровень, степень их выполнения - или невыполнения чего-то. Надо тогда поговорить о причинах, почему так получается. Поговорим о том, что удалось сделать в полном объеме и где нужно приложить дополнительные усилия", - пояснил Путин.
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россия, дальний восток, владимир путин, совбез
РОССИЯ, Дальний Восток, Владимир Путин, Совбез
19:23 02.09.2026
 

Стратегии развития ДФО и Арктической зоны формируют общий план действий

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Стратегии развития Дальнего Востока и Арктической зоны формируют общий план действий для этих территорий и предусматривают список взаимосвязанных задач, а их практическая реализация должна выражаться в запуске конкретных проектов, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президент упомянул, что на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития ДФО до 2036 года, а ранее в рамках оперативного совещания с членами Совбеза обсуждалась стратегия развития Арктической зоны и механизмы ее реализации.
"По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям, естественно, при самом активном участии жителей этих регионов и с учетом их запросов", - подчеркнул Путин.
Он уточнил, что практическая реализация двух этих стратегий означает запуск конкретных проектов и программ, разработку и принятие законопроектов, формирование современной инвестиционной и регуляторной среды.
Президент предложил в рамках совещания обсудить текущие и перспективные вопросы по развитию дальневосточных и арктических регионов России, а также напомнил об инициативах, которые были озвучены на Восточном экономическом форуме в прошлом году.
"Сегодня не только рассмотрим некоторые новые идеи, которые планируется представить на нынешнем Восточном экономическом форуме, но и проведем разбор, как говорится, ранее данных поручений и уровень, степень их выполнения - или невыполнения чего-то. Надо тогда поговорить о причинах, почему так получается. Поговорим о том, что удалось сделать в полном объеме и где нужно приложить дополнительные усилия", - пояснил Путин.
 
РОССИЯДальний ВостокВладимир ПутинСовбез
 
 
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