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В США предупредили о росте цен на топливо из-за ударов Украины по России
В США предупредили о росте цен на топливо из-за ударов Украины по России - 02.09.2026, ПРАЙМ
В США предупредили о росте цен на топливо из-за ударов Украины по России
Удары Украины по объектам российской энергоинфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо, заявил глава минфина США Скотт Бессент. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:40+0300
2026-09-02T15:40+0300
2026-09-02T15:40+0300
энергетика
нефть
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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Удары Украины по объектам российской энергоинфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо, заявил глава минфина США Скотт Бессент. "Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что создает давление на цены на топливо во всем мире", - заявил Бессент в эфире телеканала Fox.
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нефть, украина, скотт бессент, минфин сша, россия, мировая экономика
Энергетика, Нефть, УКРАИНА, Скотт Бессент, Минфин США, РОССИЯ, Мировая экономика
В США предупредили о росте цен на топливо из-за ударов Украины по России
Бессент: атаки ВСУ на энергоинфраструктуру России провоцируют рост цен на топливо в мире