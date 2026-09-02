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В США предупредили о росте цен на топливо из-за ударов Украины по России

В США предупредили о росте цен на топливо из-за ударов Украины по России - 02.09.2026, ПРАЙМ

В США предупредили о росте цен на топливо из-за ударов Украины по России

Удары Украины по объектам российской энергоинфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо, заявил глава минфина США Скотт Бессент. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:40+0300

2026-09-02T15:40+0300

2026-09-02T15:40+0300

энергетика

нефть

украина

скотт бессент

минфин сша

россия

мировая экономика

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ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Удары Украины по объектам российской энергоинфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо, заявил глава минфина США Скотт Бессент. "Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что создает давление на цены на топливо во всем мире", - заявил Бессент в эфире телеканала Fox.

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нефть, украина, скотт бессент, минфин сша, россия, мировая экономика