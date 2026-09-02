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ТОР и Курильский префрежим не войдут в единую ТОР на Дальнем Востоке
ТОР и Курильский префрежим не войдут в единую ТОР на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ
ТОР и Курильский префрежим не войдут в единую ТОР на Дальнем Востоке
Международная территория опережающего развития (ТОР) и Курильский преференциальный режим не войдут в единую ТОР, разрабатываемую на Дальнем Востоке, доложил... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T20:32+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Международная территория опережающего развития (ТОР) и Курильский преференциальный режим не войдут в единую ТОР, разрабатываемую на Дальнем Востоке, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом.
"Единая ТОР заменит существующие режимы ТОР, Свободного порта и Арктической зоны, но мы предлагаем сохранить два нишевых механизма, разработанных по вашим поручениям - это международная территория опережающего развития и Курильский режим", - доложил Чекунков Путину.
Он подчеркнул, что это новые механизмы, которые работают с 2025-го и с 2022 годов соответственно, международная ТОР направлена на привлечение иностранных инвесторов из дружественных стран, курильский префрежим - на стимулирование развития Курильских островов.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, работа над концепцией шла почти год, он заработает с 1 января 2027 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, курильские острова, владивосток, владимир путин, алексей чекунков, минвостокразвития, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, Курильские острова, Владивосток, Владимир Путин, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, ВЭФ
ТОР и Курильский префрежим не войдут в единую ТОР на Дальнем Востоке
Чекунков: ТОР и Курильский режим не войдут в единую ТОР на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Международная территория опережающего развития (ТОР) и Курильский преференциальный режим не войдут в единую ТОР, разрабатываемую на Дальнем Востоке, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом.
"Единая ТОР заменит существующие режимы ТОР, Свободного порта и Арктической зоны, но мы предлагаем сохранить два нишевых механизма, разработанных по вашим поручениям - это международная территория опережающего развития и Курильский режим", - доложил Чекунков Путину.
Он подчеркнул, что это новые механизмы, которые работают с 2025-го и с 2022 годов соответственно, международная ТОР направлена на привлечение иностранных инвесторов из дружественных стран, курильский префрежим - на стимулирование развития Курильских островов.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, работа над концепцией шла почти год, он заработает с 1 января 2027 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.