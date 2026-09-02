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"Это не победа": план Трампа по Венесуэле обернется провалом, пишет FT - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260902/tramp-872942035.html
"Это не победа": план Трампа по Венесуэле обернется провалом, пишет FT
"Это не победа": план Трампа по Венесуэле обернется провалом, пишет FT - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Это не победа": план Трампа по Венесуэле обернется провалом, пишет FT
План президента США Дональда Трампа по установлению контроля над венесуэльской нефтью сопряжен с серьезными рисками и вряд ли приведет к снижению цен на... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:59+0300
2026-09-02T17:00+0300
энергетика
нефть
венесуэла
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по установлению контроля над венесуэльской нефтью сопряжен с серьезными рисками и вряд ли приведет к снижению цен на топливо, пишет Financial Times."По мнению аналитиков, необычное соглашение с временным правительством Венесуэлы, объявленное в пятницу в социальных сетях без подробностей, окажет незначительное влияние на цены на топливо в течение многих лет и создает финансовые и юридические риски для компаний, желающих им воспользоваться", — говорится в материале.Как отмечает издание, сделка предусматривает передачу Вашингтону доли в компании North American Blue Energy Partners, управляемой скандально известным венесуэльским бизнесменом Алехандро Бетанкуром. США получат гарантированное право выкупа на 20% добычи со всех месторождений по себестоимости, а также приоритет на остальные 80% продукции.Эксперты предупреждают, что соглашение несет политические риски и сопряжено со множеством сложностей, которые могут отпугнуть потенциальных инвесторов. Это в свою очередь ударит по позициям уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, ключевому партнеру Трампа."Значительные политические риски как в Вашингтоне, так и в Каракасе ограничат эффект от плана", — заявил основатель Rapidan Energy Group Боб Макнэлли.Кроме того, разработка венесуэльской нефти потребует инвестиций в специализированное оборудование и инфраструктуру до 100 миллиардов долларов. По оценкам Rystad Energy, наращивание добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки займет около 10 лет. При этом крупнейшие нефтяные компании США уже дистанцировались от сделки, а влиятельные демократы назвали ее "коррупцией эпических масштабов"."Это не победа. Это доказательство того, что Трамп подверг наших военнослужащих риску, чтобы добыть венесуэльскую нефть для своих друзей-миллиардеров", — констатировал сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.
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нефть, венесуэла, сша, дональд трамп
Энергетика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп
16:59 02.09.2026 (обновлено: 17:00 02.09.2026)
 
"Это не победа": план Трампа по Венесуэле обернется провалом, пишет FT

FT: сделка Трампа с Венесуэлой не снизит цены на топливо

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по установлению контроля над венесуэльской нефтью сопряжен с серьезными рисками и вряд ли приведет к снижению цен на топливо, пишет Financial Times.
"По мнению аналитиков, необычное соглашение с временным правительством Венесуэлы, объявленное в пятницу в социальных сетях без подробностей, окажет незначительное влияние на цены на топливо в течение многих лет и создает финансовые и юридические риски для компаний, желающих им воспользоваться", — говорится в материале.
Как отмечает издание, сделка предусматривает передачу Вашингтону доли в компании North American Blue Energy Partners, управляемой скандально известным венесуэльским бизнесменом Алехандро Бетанкуром. США получат гарантированное право выкупа на 20% добычи со всех месторождений по себестоимости, а также приоритет на остальные 80% продукции.
Эксперты предупреждают, что соглашение несет политические риски и сопряжено со множеством сложностей, которые могут отпугнуть потенциальных инвесторов. Это в свою очередь ударит по позициям уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, ключевому партнеру Трампа.
"Значительные политические риски как в Вашингтоне, так и в Каракасе ограничат эффект от плана", — заявил основатель Rapidan Energy Group Боб Макнэлли.
Кроме того, разработка венесуэльской нефти потребует инвестиций в специализированное оборудование и инфраструктуру до 100 миллиардов долларов. По оценкам Rystad Energy, наращивание добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки займет около 10 лет. При этом крупнейшие нефтяные компании США уже дистанцировались от сделки, а влиятельные демократы назвали ее "коррупцией эпических масштабов".
"Это не победа. Это доказательство того, что Трамп подверг наших военнослужащих риску, чтобы добыть венесуэльскую нефть для своих друзей-миллиардеров", — констатировал сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.
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ЭнергетикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАДональд Трамп
 
 
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