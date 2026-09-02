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"Это не победа": план Трампа по Венесуэле обернется провалом, пишет FT

"Это не победа": план Трампа по Венесуэле обернется провалом, пишет FT - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Это не победа": план Трампа по Венесуэле обернется провалом, пишет FT

План президента США Дональда Трампа по установлению контроля над венесуэльской нефтью сопряжен с серьезными рисками и вряд ли приведет к снижению цен на... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:59+0300

2026-09-02T16:59+0300

2026-09-02T17:00+0300

энергетика

нефть

венесуэла

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по установлению контроля над венесуэльской нефтью сопряжен с серьезными рисками и вряд ли приведет к снижению цен на топливо, пишет Financial Times."По мнению аналитиков, необычное соглашение с временным правительством Венесуэлы, объявленное в пятницу в социальных сетях без подробностей, окажет незначительное влияние на цены на топливо в течение многих лет и создает финансовые и юридические риски для компаний, желающих им воспользоваться", — говорится в материале.Как отмечает издание, сделка предусматривает передачу Вашингтону доли в компании North American Blue Energy Partners, управляемой скандально известным венесуэльским бизнесменом Алехандро Бетанкуром. США получат гарантированное право выкупа на 20% добычи со всех месторождений по себестоимости, а также приоритет на остальные 80% продукции.Эксперты предупреждают, что соглашение несет политические риски и сопряжено со множеством сложностей, которые могут отпугнуть потенциальных инвесторов. Это в свою очередь ударит по позициям уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, ключевому партнеру Трампа."Значительные политические риски как в Вашингтоне, так и в Каракасе ограничат эффект от плана", — заявил основатель Rapidan Energy Group Боб Макнэлли.Кроме того, разработка венесуэльской нефти потребует инвестиций в специализированное оборудование и инфраструктуру до 100 миллиардов долларов. По оценкам Rystad Energy, наращивание добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки займет около 10 лет. При этом крупнейшие нефтяные компании США уже дистанцировались от сделки, а влиятельные демократы назвали ее "коррупцией эпических масштабов"."Это не победа. Это доказательство того, что Трамп подверг наших военнослужащих риску, чтобы добыть венесуэльскую нефть для своих друзей-миллиардеров", — констатировал сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.

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нефть, венесуэла, сша, дональд трамп