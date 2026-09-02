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Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту

Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту - 02.09.2026, ПРАЙМ

Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту

Российский большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Юнак" способен производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:35+0300

2026-09-02T17:35+0300

2026-09-02T17:43+0300

бизнес

россия

приморье

охотское море

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Юнак" способен производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая сурими, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье. "Оснащение современным технологическим оборудованием позволяет производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт – сурими. Это новое поколение судов, отличающихся повышенным ледовым классом и большей производительностью", - говорится в материалах. Подчеркивается, что российское судно обладает значительно увеличенными производственными мощностями, максимальной безопасностью, улучшенными условиями труда и отдыха экипажа и высокой экологичностью. Современная фабрика супертраулера способна осуществлять глубокую переработку до 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью – прежде всего, филе минтая и сурими. Безотходный цикл производства исключает сброс отходов в океан. Супертраулеры проекта СТ-192 могут работать в сложных погодных условиях, что продлевает эффективное время ведения промысла. "Капитан Юнак" - пятое судно серии, построенное на предприятии для "Русской рыбопромышленной компании". Оно было заложено на "Адмиралтейских верфях" в июне 2021 года, а торжественная церемония подъема флага России состоялась 4 апреля 2026 года. Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки. Длина траулера - 108,2 метра, ширина - 21 метр, скорость хода - 16 узлов, автономность - 45 суток, экипаж - до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса.

приморье

охотское море

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бизнес, россия, приморье, охотское море, владимир путин