Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/trauler-872942988.html
Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту
Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту - 02.09.2026, ПРАЙМ
Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту
Российский большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Юнак" способен производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:35+0300
2026-09-02T17:43+0300
бизнес
россия
приморье
охотское море
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872942988.jpg?1788360202
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Юнак" способен производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая сурими, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье. "Оснащение современным технологическим оборудованием позволяет производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт – сурими. Это новое поколение судов, отличающихся повышенным ледовым классом и большей производительностью", - говорится в материалах. Подчеркивается, что российское судно обладает значительно увеличенными производственными мощностями, максимальной безопасностью, улучшенными условиями труда и отдыха экипажа и высокой экологичностью. Современная фабрика супертраулера способна осуществлять глубокую переработку до 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью – прежде всего, филе минтая и сурими. Безотходный цикл производства исключает сброс отходов в океан. Супертраулеры проекта СТ-192 могут работать в сложных погодных условиях, что продлевает эффективное время ведения промысла. "Капитан Юнак" - пятое судно серии, построенное на предприятии для "Русской рыбопромышленной компании". Оно было заложено на "Адмиралтейских верфях" в июне 2021 года, а торжественная церемония подъема флага России состоялась 4 апреля 2026 года. Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки. Длина траулера - 108,2 метра, ширина - 21 метр, скорость хода - 16 узлов, автономность - 45 суток, экипаж - до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса.
приморье
охотское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, приморье, охотское море, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Приморье, Охотское море, Владимир Путин
17:35 02.09.2026 (обновлено: 17:43 02.09.2026)
 
Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту

Траулер "Капитан Юнак" способен производить на борту все виды продукции из минтая и сельди

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Юнак" способен производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая сурими, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье.
"Оснащение современным технологическим оборудованием позволяет производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт – сурими. Это новое поколение судов, отличающихся повышенным ледовым классом и большей производительностью", - говорится в материалах.
Подчеркивается, что российское судно обладает значительно увеличенными производственными мощностями, максимальной безопасностью, улучшенными условиями труда и отдыха экипажа и высокой экологичностью. Современная фабрика супертраулера способна осуществлять глубокую переработку до 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью – прежде всего, филе минтая и сурими. Безотходный цикл производства исключает сброс отходов в океан.
Супертраулеры проекта СТ-192 могут работать в сложных погодных условиях, что продлевает эффективное время ведения промысла.
"Капитан Юнак" - пятое судно серии, построенное на предприятии для "Русской рыбопромышленной компании". Оно было заложено на "Адмиралтейских верфях" в июне 2021 года, а торжественная церемония подъема флага России состоялась 4 апреля 2026 года.
Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки.
Длина траулера - 108,2 метра, ширина - 21 метр, скорость хода - 16 узлов, автономность - 45 суток, экипаж - до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса.
 
БизнесРОССИЯПриморьеОхотское мореВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала