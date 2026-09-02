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Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту
Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту - 02.09.2026, ПРАЙМ
Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту
Российский большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Юнак" способен производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:35+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Юнак" способен производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая сурими, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье. "Оснащение современным технологическим оборудованием позволяет производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт – сурими. Это новое поколение судов, отличающихся повышенным ледовым классом и большей производительностью", - говорится в материалах. Подчеркивается, что российское судно обладает значительно увеличенными производственными мощностями, максимальной безопасностью, улучшенными условиями труда и отдыха экипажа и высокой экологичностью. Современная фабрика супертраулера способна осуществлять глубокую переработку до 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью – прежде всего, филе минтая и сурими. Безотходный цикл производства исключает сброс отходов в океан. Супертраулеры проекта СТ-192 могут работать в сложных погодных условиях, что продлевает эффективное время ведения промысла. "Капитан Юнак" - пятое судно серии, построенное на предприятии для "Русской рыбопромышленной компании". Оно было заложено на "Адмиралтейских верфях" в июне 2021 года, а торжественная церемония подъема флага России состоялась 4 апреля 2026 года. Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки. Длина траулера - 108,2 метра, ширина - 21 метр, скорость хода - 16 узлов, автономность - 45 суток, экипаж - до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса.
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бизнес, россия, приморье, охотское море, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Приморье, Охотское море, Владимир Путин
Траулер "Капитан Юнак" способен производить рыбную продукцию на борту
Траулер "Капитан Юнак" способен производить на борту все виды продукции из минтая и сельди
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Юнак" способен производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая сурими, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье.
"Оснащение современным технологическим оборудованием позволяет производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт – сурими. Это новое поколение судов, отличающихся повышенным ледовым классом и большей производительностью", - говорится в материалах.
Подчеркивается, что российское судно обладает значительно увеличенными производственными мощностями, максимальной безопасностью, улучшенными условиями труда и отдыха экипажа и высокой экологичностью. Современная фабрика супертраулера способна осуществлять глубокую переработку до 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью – прежде всего, филе минтая и сурими. Безотходный цикл производства исключает сброс отходов в океан.
Супертраулеры проекта СТ-192 могут работать в сложных погодных условиях, что продлевает эффективное время ведения промысла.
"Капитан Юнак" - пятое судно серии, построенное на предприятии для "Русской рыбопромышленной компании". Оно было заложено на "Адмиралтейских верфях" в июне 2021 года, а торжественная церемония подъема флага России состоялась 4 апреля 2026 года.
Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки.
Длина траулера - 108,2 метра, ширина - 21 метр, скорость хода - 16 узлов, автономность - 45 суток, экипаж - до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса.