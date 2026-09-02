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Трутнев рассказал о новых инвестпроектах на Дальнем Востоке

Трутнев рассказал о новых инвестпроектах на Дальнем Востоке - 02.09.2026, ПРАЙМ

Трутнев рассказал о новых инвестпроектах на Дальнем Востоке

Реализация новых инвестиционных проектов Дальнего Востока требует на 3 гигаватта больше, чем предусмотрено текущим планом развития энергосистемы, сообщил... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:28+0300

2026-09-02T18:28+0300

2026-09-02T18:28+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Реализация новых инвестиционных проектов Дальнего Востока требует на 3 гигаватта больше, чем предусмотрено текущим планом развития энергосистемы, сообщил вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. "Владимир Владимирович, было бы нечестно, если бы я не сказал и о тех трудностях, с которыми нам приходится сталкиваться. Прежде всего, это потребность Дальнего Востока в электроэнергии. Реализация новых инвестиционных проектов требует на 3 гигаватта больше, чем предусмотрено текущим планом развития энергосистемы", - доложил он президенту РФ Владимиру Путину. Как он отметил, если проблема не решится, к 2030 году этот разрыв скажется на потенциале роста. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, владимир путин, вэф