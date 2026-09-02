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Цены на нефть превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля

Цены на нефть превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля - 02.09.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля

Мировые цены на нефть растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку трейдеры оценивают риски... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:57+0300

2026-09-02T07:57+0300

2026-09-02T07:57+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку трейдеры оценивают риски эскалации конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,81% относительно предыдущего закрытия, до 95,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 90,67 доллара. Ранее в ходе торгов среды показатель Brent впервые с 24 июля превысил отметку в 97 долларов, максимально достигнув 97,04 доллара. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) во вторник сообщило о нанесении американскими военными ударов по Ирану. По сообщению Корпуса стражей исламской революции, в ответ была атакована американская военная база в Иордании. "События последних дней вновь привлекли внимание к рискам для региональных поставок нефти... Несмотря на противостояние США и Ирана, нефть продолжала транспортироваться через Ормузский пролив, однако рост напряженности явно ставит под угрозу прохождение судов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING. "Нефтяной рынок закладывает в цены уже не просто риск войны, а все в большей степени - издержки, связанные с затянувшимся конфликтом", - также цитирует Рейтер слова старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).

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нефть, торги, иран, сша, иордания, ing