Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/tseny-872904803.html
Цены на нефть превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля
Цены на нефть превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля - 02.09.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля
Мировые цены на нефть растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку трейдеры оценивают риски... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:57+0300
2026-09-02T07:57+0300
нефть
торги
иран
сша
иордания
ing
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872904803.jpg?1788325058
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку трейдеры оценивают риски эскалации конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,81% относительно предыдущего закрытия, до 95,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 90,67 доллара. Ранее в ходе торгов среды показатель Brent впервые с 24 июля превысил отметку в 97 долларов, максимально достигнув 97,04 доллара. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) во вторник сообщило о нанесении американскими военными ударов по Ирану. По сообщению Корпуса стражей исламской революции, в ответ была атакована американская военная база в Иордании. "События последних дней вновь привлекли внимание к рискам для региональных поставок нефти... Несмотря на противостояние США и Ирана, нефть продолжала транспортироваться через Ормузский пролив, однако рост напряженности явно ставит под угрозу прохождение судов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING. "Нефтяной рынок закладывает в цены уже не просто риск войны, а все в большей степени - издержки, связанные с затянувшимся конфликтом", - также цитирует Рейтер слова старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).
иран
сша
иордания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, торги, иран, сша, иордания, ing
Нефть, Торги, ИРАН, США, ИОРДАНИЯ, ING
07:57 02.09.2026
 
Цены на нефть превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля

Фьючерсы на нефть марки Brent превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 97 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку трейдеры оценивают риски эскалации конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,81% относительно предыдущего закрытия, до 95,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 90,67 доллара.
Ранее в ходе торгов среды показатель Brent впервые с 24 июля превысил отметку в 97 долларов, максимально достигнув 97,04 доллара.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) во вторник сообщило о нанесении американскими военными ударов по Ирану. По сообщению Корпуса стражей исламской революции, в ответ была атакована американская военная база в Иордании.
"События последних дней вновь привлекли внимание к рискам для региональных поставок нефти... Несмотря на противостояние США и Ирана, нефть продолжала транспортироваться через Ормузский пролив, однако рост напряженности явно ставит под угрозу прохождение судов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.
"Нефтяной рынок закладывает в цены уже не просто риск войны, а все в большей степени - издержки, связанные с затянувшимся конфликтом", - также цитирует Рейтер слова старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).
 
НефтьТоргиИРАНСШАИОРДАНИЯING
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала