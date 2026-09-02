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Уганда присвоила сорту нефти, который будет добываться на ее территории
Уганда присвоила сорту нефти, который будет добываться на ее территории - 02.09.2026, ПРАЙМ
Уганда присвоила сорту нефти, который будет добываться на ее территории
Уганда присвоила сорту нефти, который будет добываться на ее территории, название Pearl Sweet, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова президента страны... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T23:24+0300
2026-09-02T23:24+0300
2026-09-02T23:24+0300
нефть
уганда
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Уганда присвоила сорту нефти, который будет добываться на ее территории, название Pearl Sweet, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова президента страны Йовери Мусевени.
"Президент (Уганды - ред.) Йовери Мусевени объявил название на церемонии... Он пояснил, что Sweet ("Сладкая" - ред.) указывает на низкое содержание серы в нефти, а Pearl ("Жемчужина" - ред.) происходит от прозвища Уганды - "Жемчужина Африки", которое популяризировал бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль", - пишет агентство.
Как ожидается, начало коммерческой добычи нефти в стране начнется к концу года.
Отмечается, что нефть Pearl Sweet будет экспортироваться по Восточноафриканскому нефтепроводу. Этот трубопровод протяженностью 1443 километров стоимостью 5 миллиардов долларов соединяет нефтяные месторождения Уганды с танзанийским портом Танга на побережье Индийского океана.
Рейтер отмечает, что потенциальные запасы нефти в Уганде оцениваются в 1,65 миллиарда баррелей, а пиковый объем добычи, как ожидается, достигнет 230 тысяч баррелей в сутки.
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нефть, уганда, великобритания
Нефть, Уганда, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Уганда присвоила сорту нефти, который будет добываться на ее территории
Уганда присвоила сорту нефти, который будет добываться в стране, название Pearl Sweet
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Уганда присвоила сорту нефти, который будет добываться на ее территории, название Pearl Sweet, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова президента страны Йовери Мусевени.
"Президент (Уганды - ред.) Йовери Мусевени объявил название на церемонии... Он пояснил, что Sweet ("Сладкая" - ред.) указывает на низкое содержание серы в нефти, а Pearl ("Жемчужина" - ред.) происходит от прозвища Уганды - "Жемчужина Африки", которое популяризировал бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль", - пишет агентство.
Как ожидается, начало коммерческой добычи нефти в стране начнется к концу года.
Отмечается, что нефть Pearl Sweet будет экспортироваться по Восточноафриканскому нефтепроводу. Этот трубопровод протяженностью 1443 километров стоимостью 5 миллиардов долларов соединяет нефтяные месторождения Уганды с танзанийским портом Танга на побережье Индийского океана.
Рейтер отмечает, что потенциальные запасы нефти в Уганде оцениваются в 1,65 миллиарда баррелей, а пиковый объем добычи, как ожидается, достигнет 230 тысяч баррелей в сутки.