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В Венесуэле одобрили проект энергетического договора с США
В Венесуэле одобрили проект энергетического договора с США - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Венесуэле одобрили проект энергетического договора с США
Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила проект соглашения в поддержку масштабного двустороннего энергетического договора с США, предусматривающего развитие 17 | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T01:14+0300
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МЕХИКО, 2 сен - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила проект соглашения в поддержку масштабного двустороннего энергетического договора с США, предусматривающего развитие 17 нефтяных месторождений и увеличение добычи в стране.
"Утвержден квалифицированным большинством проект соглашения в поддержку двустороннего энергетического соглашения между Боливарианской Республикой Венесуэла и Соединенными Штатами Америки", - говорится в сообщении Национальной ассамблеи в соцсети X.
Речь идет о соглашении, заключенном между Каракасом и Вашингтоном в конце августа и рассчитанном на 25 лет. Оно предусматривает разработку 17 стратегических нефтяных месторождений, включая восемь новых блоков в нефтеносном поясе Ориноко.
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес после заключения соглашения заявляла, что страна сохраняет собственность и суверенитет над своими нефтяными ресурсами, тогда как США предоставят капитал, технологии и операционные возможности для восстановления и развития нефтяной отрасли. По ее оценке, при ориентировочной цене нефти в 65 долларов за баррель доходы государства от соглашения могут превысить 209 миллиардов долларов США, или около 19 долларов с каждого добытого и проданного барреля.
Соглашение стало одним из наиболее масштабных элементов сближения Каракаса и Вашингтона в энергетической сфере. Президент США Дональд Трамп ранее назвал его крупнейшим нефтяным соглашением в мировой истории, заявив, что оно обеспечивает американской стороне контроль над значительной частью доказанных нефтяных запасов Венесуэлы.
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нефть, сша, венесуэла, вашингтон, дональд трамп
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
В Венесуэле одобрили проект энергетического договора с США
Нацассамблея Венесуэлы одобрила проект энергетического договора с США
МЕХИКО, 2 сен - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила проект соглашения в поддержку масштабного двустороннего энергетического договора с США, предусматривающего развитие 17 нефтяных месторождений и увеличение добычи в стране.
"Утвержден квалифицированным большинством проект соглашения в поддержку двустороннего энергетического соглашения между Боливарианской Республикой Венесуэла и Соединенными Штатами Америки", - говорится в сообщении Национальной ассамблеи в соцсети X.
Речь идет о соглашении, заключенном между Каракасом и Вашингтоном в конце августа и рассчитанном на 25 лет. Оно предусматривает разработку 17 стратегических нефтяных месторождений, включая восемь новых блоков в нефтеносном поясе Ориноко.
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес после заключения соглашения заявляла, что страна сохраняет собственность и суверенитет над своими нефтяными ресурсами, тогда как США предоставят капитал, технологии и операционные возможности для восстановления и развития нефтяной отрасли. По ее оценке, при ориентировочной цене нефти в 65 долларов за баррель доходы государства от соглашения могут превысить 209 миллиардов долларов США, или около 19 долларов с каждого добытого и проданного барреля.
Соглашение стало одним из наиболее масштабных элементов сближения Каракаса и Вашингтона в энергетической сфере. Президент США Дональд Трамп ранее назвал его крупнейшим нефтяным соглашением в мировой истории, заявив, что оно обеспечивает американской стороне контроль над значительной частью доказанных нефтяных запасов Венесуэлы.