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Венесуэла подписала новые соглашения с Chevron и Eni

Венесуэла подписала новые соглашения с Chevron и Eni - 02.09.2026, ПРАЙМ

Венесуэла подписала новые соглашения с Chevron и Eni

Власти Венесуэлы подписали новые соглашения с американской компанией Chevron и итальянской Eni, предусматривающие расширение деятельности компаний по добыче... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T21:33+0300

2026-09-02T21:33+0300

2026-09-02T21:33+0300

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МЕХИКО, 2 сен - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы подписали новые соглашения с американской компанией Chevron и итальянской Eni, предусматривающие расширение деятельности компаний по добыче углеводородов в стране, церемонию с участием уполномоченного президента Дельси Родригес транслировал телеканал Venezolana de Televisión (VTV). "Подписывается контракт об участии в добыче углеводородов на ограниченной территории блока Хунин-5 между Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima и компанией Eni Venezuela", - сообщили в эфире VTV во время церемонии в президентском дворце Мирафлорес. Со стороны Венесуэлы документы подписали министр углеводородов Паула Энао, президент государственной нефтяной компании PDVSA Эктор Обрегон и представители Венесуэльской нефтяной корпорации CVP, со стороны иностранных компаний - президент Chevron Venezuela Мариано Вела и руководители Eni. Церемония подписания прошла в присутствии уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес и прибывшего в страну министра энергетики США Криса Райта. Как следует из трансляции VTV, с Chevron были подписаны два документа. Первый предусматривает соглашение об оплате бонуса между Венесуэлой в лице министерства углеводородов и компанией Chevron Carabobo Holdings за доступ к запасам углеводородов на участках совместного предприятия Petroindependencia. Второй документ предусматривает признание соответствия поправок к контрактам совместных предприятий PetroBoscán, Petropiar и Petroindependencia положениям новой венесуэльской нефтегазовой законодательной базы, а также адаптацию бизнес-планов этих предприятий к новому правовому и налоговому режиму. С Eni, согласно трансляции VTV, были подписаны два документа по блоку Хунин-5. Первый — соглашение о переходе блока Хунин-5 между Eni, PDVSA и CVP. Второй - непосредственно контракт об участии в добыче углеводородов на этом участке между PDVSA Petróleo и Eni Venezuela. Компания Chevron сообщила 2 сентября о договоренностях с Венесуэлой, которые предусматривают обновление условий работы ее совместных предприятий, дополнительные участки в нефтеносном поясе Ориноко и инвестиции более 7 миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет. Компания рассчитывает более чем вдвое увеличить добычу - примерно до 600 тысяч баррелей в сутки. Блок Хунин-5 расположен в нефтеносном поясе Ориноко и является одним из ключевых активов Eni в Венесуэле. Итальянская компания в апреле сообщала о соглашении с венесуэльским министерством углеводородов и PDVSA по перезапуску нефтяной деятельности на Хунин-5. Доли в проекте распределяются между PDVSA и Eni в пропорции 60% на 40%.

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нефть, газ, венесуэла, сша, eni, pdvsa, chevron