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Путин приехал на верфь "Звезда" в Приморском крае

Путин приехал на верфь "Звезда" в Приморском крае - 02.09.2026, ПРАЙМ

Путин приехал на верфь "Звезда" в Приморском крае

Президент России Владимир Путин в среду приехал на судостроительный комплекс (ССК) "Звезда", расположенный в городе Большой Камень недалеко от Владивостока,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:13+0300

2026-09-02T19:13+0300

2026-09-02T19:16+0300

россия

газ

приморье

владимир путин

игорь сечин

роснефть

сск "звезда"

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду приехал на судостроительный комплекс (ССК) "Звезда", расположенный в городе Большой Камень недалеко от Владивостока, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства прилетел во Владивосток в среду."Звезда" - крупнейший в стране судостроительный комплекс, проект реализуется с 2016 года. Верфь ведет строительство всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в том числе буровых платформ для круглогодичной работы в условиях Арктики. Специалисты верфи используют уникальную технологию крупноблочной сборки.Портфель заказов ССК "Звезда" составляет 50 судов, якорный заказ обеспечивает "Роснефть". В настоящее время передано девять судов, 24 находятся в стадии активного строительства. Вокруг верфи формируется крупный производственный кластер: работает завод винто-рулевых колонок "Сапфир", началось строительство Приморского металлургического завода.С 2016 года ССК "Звезда" реализует программу обеспечения жильем сотрудников судоверфи. За это время в пяти микрорайонах Большого Камня введены в эксплуатацию 44 жилых дома, до конца 2030 года планируется построить всего 80 домов.Посещение завода "сапфир"Путин также осмотрел завод "Сапфир" - высокотехнологичное предприятие по изготовлению винто-рулевых колонок (ВРК), основанное в 2016 году и расположенное на территории судоверфи "Звезда".Винто-рулевая колонка - ключевой элемент системы движения судна, обеспечивающий его ходовые и маневровые качества. ВРК совмещает тяговый электродвигатель, приводящий в действие гребной винт, и рулевое управление в едином модуле. На многофункциональные суда снабжения устанавливаются по два ВРК, на танкеры-газовозы - по три.Оснащенное винто-рулевой колонкой судно способно преодолевать льды, двигаясь кормой вперед, что существенно повышает проходимость и позволяет поддерживать практически круглогодичную навигацию по Северному морскому пути при минимальной поддержке ледоколов. Использование таких судов обеспечит возможность вывоза углеводородного сырья из мест его добычи и транзитных перевозок в северном регионе.Предприятие выпускает ВРК мощностью 7,5 - 15 МВт, которые обеспечивают весь актуальный спектр колонок для крупнотоннажных судов и многофункциональных судов высокого ледового класса. Производительность завода - до 12 объектов в год. Производство ВРК ледового класса не имеет аналогов в России и соответствует передовым технологиях мирового уровня.Ключевой элемент производства - испытательный стенд, на котором проводятся комплексные приемо-сдаточные испытания винто-рулевых колонок на соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства. Конструкция стенда позволяет проводить испытания ВРК различных типоразмеров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, газ, приморье, владимир путин, игорь сечин, роснефть, сск "звезда"