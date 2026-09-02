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В контейнерный терминал Владивостока вложили 8,6 млрд рублей
В контейнерный терминал Владивостока вложили 8,6 млрд рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ
В контейнерный терминал Владивостока вложили 8,6 млрд рублей
Объем инвестиций в проект создания контейнерного терминала "Владивостокский морской порт Первомайский" составили 8,6 миллиарда рублей, говорится в материалах к... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:39+0300
2026-09-02T17:39+0300
2026-09-02T17:39+0300
бизнес
россия
приморье
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем инвестиций в проект создания контейнерного терминала "Владивостокский морской порт Первомайский" составили 8,6 миллиарда рублей, говорится в материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Приморье.
"Контейнерный терминал "Владивостокский морской порт Первомайский" создан резидентом свободного порта Владивосток (СПВ)... Мощность нового терминала - 500 тысяч TEU в год. В проект инвестировано 8,6 миллиарда рублей. Создано 299 новых рабочих мест. При реализации проекта задействованы механизмы государственной поддержки", - говорится в материалах.
Уточняется, что в результате комплексной реновации существующих портовых мощностей создана новая современная инфраструктура для обработки крупнотоннажных контейнерных грузов, в том числе на искусственно созданных земельных участках общей площадью 50,7 тысячи квадратных метров.
"Новый терминал оснащен причальными консольно-козловыми кранами, козловыми кранами, специализированными портовыми тягачами, площадкой для хранения морских и рефрижераторных контейнеров. Инфраструктура порта позволяет обеспечивать перегрузку с морского транспорта на железнодорожный (с отправкой в составе контейнерных поездов) и автомобильный", - говорится в материалах.
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бизнес, россия, приморье, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Приморье, Владимир Путин
В контейнерный терминал Владивостока вложили 8,6 млрд рублей
В контейнерный терминал "Владивостокский морской порт Первомайский" вложили 8,6 млрд руб
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем инвестиций в проект создания контейнерного терминала "Владивостокский морской порт Первомайский" составили 8,6 миллиарда рублей, говорится в материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Приморье.
"Контейнерный терминал "Владивостокский морской порт Первомайский" создан резидентом свободного порта Владивосток (СПВ)... Мощность нового терминала - 500 тысяч TEU в год. В проект инвестировано 8,6 миллиарда рублей. Создано 299 новых рабочих мест. При реализации проекта задействованы механизмы государственной поддержки", - говорится в материалах.
Уточняется, что в результате комплексной реновации существующих портовых мощностей создана новая современная инфраструктура для обработки крупнотоннажных контейнерных грузов, в том числе на искусственно созданных земельных участках общей площадью 50,7 тысячи квадратных метров.
"Новый терминал оснащен причальными консольно-козловыми кранами, козловыми кранами, специализированными портовыми тягачами, площадкой для хранения морских и рефрижераторных контейнеров. Инфраструктура порта позволяет обеспечивать перегрузку с морского транспорта на железнодорожный (с отправкой в составе контейнерных поездов) и автомобильный", - говорится в материалах.