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В контейнерный терминал Владивостока вложили 8,6 млрд рублей

В контейнерный терминал Владивостока вложили 8,6 млрд рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ

В контейнерный терминал Владивостока вложили 8,6 млрд рублей

Объем инвестиций в проект создания контейнерного терминала "Владивостокский морской порт Первомайский" составили 8,6 миллиарда рублей, говорится в материалах к... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:39+0300

2026-09-02T17:39+0300

2026-09-02T17:39+0300

бизнес

россия

приморье

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем инвестиций в проект создания контейнерного терминала "Владивостокский морской порт Первомайский" составили 8,6 миллиарда рублей, говорится в материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Приморье. "Контейнерный терминал "Владивостокский морской порт Первомайский" создан резидентом свободного порта Владивосток (СПВ)... Мощность нового терминала - 500 тысяч TEU в год. В проект инвестировано 8,6 миллиарда рублей. Создано 299 новых рабочих мест. При реализации проекта задействованы механизмы государственной поддержки", - говорится в материалах. Уточняется, что в результате комплексной реновации существующих портовых мощностей создана новая современная инфраструктура для обработки крупнотоннажных контейнерных грузов, в том числе на искусственно созданных земельных участках общей площадью 50,7 тысячи квадратных метров. "Новый терминал оснащен причальными консольно-козловыми кранами, козловыми кранами, специализированными портовыми тягачами, площадкой для хранения морских и рефрижераторных контейнеров. Инфраструктура порта позволяет обеспечивать перегрузку с морского транспорта на железнодорожный (с отправкой в составе контейнерных поездов) и автомобильный", - говорится в материалах.

приморье

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, приморье, владимир путин