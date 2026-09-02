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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,89 рубля

Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,89 рубля - 02.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,89 рубля

Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии снижается до 12,89 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:25+0300

2026-09-02T10:25+0300

2026-09-02T10:25+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии снижается до 12,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,89 рубля.

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рынок, россия, юань, рубль, валюта, курсы валют, торги, мосбиржа