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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,89 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,89 рубля - 02.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,89 рубля
Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии снижается до 12,89 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:25+0300
2026-09-02T10:25+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии снижается до 12,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,89 рубля.
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Китайский юань, Рынок, РОССИЯ, юань, рубль, валюта, Курсы валют, Торги, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,89 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,89 рубля