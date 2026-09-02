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Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,98 рубля

Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,98 рубля - 02.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,98 рубля

Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,98 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:06+0300

2026-09-02T19:06+0300

2026-09-02T19:06+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подскочил на 5 копеек, закрыв торги на отметке 12,98 рубля.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, юань, рубль, мосбиржа, торги, валюта