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Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,98 рубля
Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,98 рубля - 02.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,98 рубля
Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,98 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:06+0300
2026-09-02T19:06+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подскочил на 5 копеек, закрыв торги на отметке 12,98 рубля.
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рынок, юань, рубль, мосбиржа, торги, валюта
Рынок, юань, рубль, Мосбиржа, Торги, валюта, Китайский юань
Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,98 рубля
Курс юаня по итогам торгов вырос на 5 копеек и составил 12,98 рубля