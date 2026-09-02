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В Забайкалье задерживаются четыре пассажирских поезда дальнего следования

В Забайкалье задерживаются четыре пассажирских поезда дальнего следования - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Забайкалье задерживаются четыре пассажирских поезда дальнего следования

Четыре пассажирских поезда дальнего следования задерживаются с отправкой или в пути из-за приостановки движения в Забайкальском крае в связи с обвалом породы,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:35+0300

2026-09-02T12:35+0300

2026-09-02T12:45+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда дальнего следования задерживаются с отправкой или в пути из-за приостановки движения в Забайкальском крае в связи с обвалом породы, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "В связи с временной приостановкой движения на перегоне Кручина - Новая Забайкальской железной дороги из-за обвала скальной породы на железнодорожные пути изменяется время отправления с начальной станции Чита поездов: №376 Чита – Благовещенск отправится 3 сентября не ранее 1.00 (мск), вместо 11.25 (2 сентября)… №302 Чита – Приаргунск отправится 3 сентября не ранее 1.10 (мск), вместо 13.40 (2 сентября)", - говорится в сообщении ФПК. "Также ожидаются задержки поездов: №9 Владивосток – Москва (отправлением 31.08)… №2 Москва – Владивосток (отправлением 29.08)", - добавляет компания. По станции Чита будет сформирован резервный состав поезда №9 Чита – Москва, который проследует по маршруту и с остановками задержанного поезда №9 Владивосток – Москва. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.

чита

москва

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