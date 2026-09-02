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Запасы нефти в США на конец недели сократились на 4,5 млн баррелей

Запасы нефти в США на конец недели сократились на 4,5 млн баррелей - 02.09.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в США на конец недели сократились на 4,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 28 августа, сократились на 4,5 миллиона баррелей - до 424,5... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:48+0300

2026-09-02T17:48+0300

2026-09-02T17:48+0300

нефть

сша

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 28 августа, сократились на 4,5 миллиона баррелей - до 424,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только на 1,1 миллиона баррелей.

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нефть, сша