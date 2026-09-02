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Запуск поездов-шаттлов позволит увеличить грузоперевозки с Китаем

Запуск поездов-шаттлов позволит увеличить грузоперевозки с Китаем - 02.09.2026, ПРАЙМ

Запуск поездов-шаттлов позволит увеличить грузоперевозки с Китаем

Запуск поездов-шаттлов через железнодорожный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ позволит кратно увеличить объемы грузоперевозок между Россией и Китаем,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:48+0300

2026-09-02T17:48+0300

2026-09-02T17:52+0300

бизнес

россия

китай

приморье

приморский край

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Запуск поездов-шаттлов через железнодорожный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ позволит кратно увеличить объемы грузоперевозок между Россией и Китаем, говорится в материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Приморье. "В Приморском крае запущено движение поездов-шаттлов через железнодорожный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ с погрузкой на китайской стороне в сообщении с крупнейшим в России "сухим портом" – транспортно-логистическим центром (ТЛЦ) "Артем". Проект направлен на кратное наращивание объемов грузовых перевозок между Россией и Китаем", - отмечается в материалах. Технология предусматривает погрузку импортных контейнеров на станции Суйфэньхэ в Китае на фитинговые платформы российской колеи 1520 мм, после чего поезд-шаттл следует через станцию Гродеково в ТЛЦ "Артем" без дополнительных перегрузочных операций. Затем на ТЛЦ контейнеры перегружаются в полувагоны для отправки в центральные регионы России с последующим перегрузом на фитинговые платформы на Западно-Сибирской железной дороге (ТЛЦ "Сибирский"). "Потенциал увеличения объемов контейнерных перевозок через пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ составляет 90 контейнерных поездов в месяц", - говорится в материалах. Организация поездов-шаттлов также послужит началом для развития Международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-1", который направлен на обеспечение внутрикитайского транзита грузов из Северо-Восточных провинций в Южные провинции Китая и будет способствовать привлечению дополнительной грузовой базы для транспортной системы Дальнего Востока Российской Федерации, отмечается в материалах.

китай

приморье

приморский край

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бизнес, россия, китай, приморье, приморский край, владимир путин