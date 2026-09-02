Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киргизия и Пакистан намерены довести товарооборот до 200 миллионов долларов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/zhaparov-872935018.html
Киргизия и Пакистан намерены довести товарооборот до 200 миллионов долларов
Киргизия и Пакистан намерены довести товарооборот до 200 миллионов долларов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Киргизия и Пакистан намерены довести товарооборот до 200 миллионов долларов
Киргизия и Пакистан за два года намерены довести ежегодный товарооборот до 200 миллионов долларов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы киргизского | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:00+0300
2026-09-02T15:00+0300
мировая экономика
пакистан
киргизия
сша
садыр жапаров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872935018.jpg?1788350458
БИШКЕК, 2 сен - ПРАЙМ. Киргизия и Пакистан за два года намерены довести ежегодный товарооборот до 200 миллионов долларов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы киргизского государства Садыра Жапарова. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф договорились довести объем взаимной торговли между двумя странами до 200 миллионов долларов США в течение двух лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с достигнутой договоренностью министры иностранных дел двух стран в присутствии лидеров государств подписали соответствующий документ. Он направлен на дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества, увеличение объемов взаимной торговли и раскрытие имеющегося потенциала экономического взаимодействия между Киргизией и Пакистаном. "Достигнутая договоренность стала одним из конкретных результатов официального визита премьер-министра Пакистана в Кыргызскую Республику и придаст дополнительный импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей", - подытожили в пресс-службе.
пакистан
киргизия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, пакистан, киргизия, сша, садыр жапаров
Мировая экономика, ПАКИСТАН, КИРГИЗИЯ, США, Садыр Жапаров
15:00 02.09.2026
 
Киргизия и Пакистан намерены довести товарооборот до 200 миллионов долларов

Жапаров: Киргизия и Пакистан намерены довести товарооборот до $200 миллионов за два года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БИШКЕК, 2 сен - ПРАЙМ. Киргизия и Пакистан за два года намерены довести ежегодный товарооборот до 200 миллионов долларов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы киргизского государства Садыра Жапарова.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф договорились довести объем взаимной торговли между двумя странами до 200 миллионов долларов США в течение двух лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с достигнутой договоренностью министры иностранных дел двух стран в присутствии лидеров государств подписали соответствующий документ. Он направлен на дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества, увеличение объемов взаимной торговли и раскрытие имеющегося потенциала экономического взаимодействия между Киргизией и Пакистаном.
"Достигнутая договоренность стала одним из конкретных результатов официального визита премьер-министра Пакистана в Кыргызскую Республику и придаст дополнительный импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей", - подытожили в пресс-службе.
 
Мировая экономикаПАКИСТАНКИРГИЗИЯСШАСадыр Жапаров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала