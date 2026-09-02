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Киргизия и Пакистан намерены довести товарооборот до 200 миллионов долларов
Киргизия и Пакистан намерены довести товарооборот до 200 миллионов долларов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Киргизия и Пакистан намерены довести товарооборот до 200 миллионов долларов
Киргизия и Пакистан за два года намерены довести ежегодный товарооборот до 200 миллионов долларов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы киргизского | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:00+0300
2026-09-02T15:00+0300
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БИШКЕК, 2 сен - ПРАЙМ. Киргизия и Пакистан за два года намерены довести ежегодный товарооборот до 200 миллионов долларов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы киргизского государства Садыра Жапарова. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф договорились довести объем взаимной торговли между двумя странами до 200 миллионов долларов США в течение двух лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с достигнутой договоренностью министры иностранных дел двух стран в присутствии лидеров государств подписали соответствующий документ. Он направлен на дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества, увеличение объемов взаимной торговли и раскрытие имеющегося потенциала экономического взаимодействия между Киргизией и Пакистаном. "Достигнутая договоренность стала одним из конкретных результатов официального визита премьер-министра Пакистана в Кыргызскую Республику и придаст дополнительный импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей", - подытожили в пресс-службе.
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мировая экономика, пакистан, киргизия, сша, садыр жапаров
Мировая экономика, ПАКИСТАН, КИРГИЗИЯ, США, Садыр Жапаров
Киргизия и Пакистан намерены довести товарооборот до 200 миллионов долларов
Жапаров: Киргизия и Пакистан намерены довести товарооборот до $200 миллионов за два года
БИШКЕК, 2 сен - ПРАЙМ. Киргизия и Пакистан за два года намерены довести ежегодный товарооборот до 200 миллионов долларов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы киргизского государства Садыра Жапарова.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф договорились довести объем взаимной торговли между двумя странами до 200 миллионов долларов США в течение двух лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с достигнутой договоренностью министры иностранных дел двух стран в присутствии лидеров государств подписали соответствующий документ. Он направлен на дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества, увеличение объемов взаимной торговли и раскрытие имеющегося потенциала экономического взаимодействия между Киргизией и Пакистаном.
"Достигнутая договоренность стала одним из конкретных результатов официального визита премьер-министра Пакистана в Кыргызскую Республику и придаст дополнительный импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей", - подытожили в пресс-службе.