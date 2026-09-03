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"Росатом" подписал контракт на строительство АЭС в Казахстане
"Росатом" подписал контракт на строительство АЭС в Казахстане - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом" подписал контракт на строительство АЭС в Казахстане
АЭС, построенная "Росатомом" в Казахстане, будет способствовать энергобалансу всего региона, заявил глава атомного агентства республики Алмасадам Саткалиев. | 03.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. АЭС, построенная "Росатомом" в Казахстане, будет способствовать энергобалансу всего региона, заявил глава атомного агентства республики Алмасадам Саткалиев. Российская госкорпорация "Росатом" и Агентство Республики Казахстан по атомной энергии в рамках Восточного экономического форума подписали контракт на сооружение АЭС "Балхаш". "Это (эксплуатация АЭС - ред.), конечно, создание низкоуглеродного источника электроэнергии на юге, на энергодефицитном юге страны, которая в целом будет способствовать и стабильности энергобаланса и водных режимов в Центрально-Азиатском регионе", - сказал Саткалиев. Он отметил, что АЭС даст также возможность использовать казахстанский уран в качестве топлива. "Это весь спектр сотрудничества с корпорацией "Росатом". Это и подготовка высококвалифицированных кадров, это и научно-прикладные исследования, это и работа по ядерному топливному циклу, развитие нашего сотрудничества в урановой промышленности", - добавил Саткалиев и подчеркнул, что есть план работ, видение и взаимопонимание между партнерами. "Мы полны осторожного оптимизма для реализации данного проекта в соответствии с установленными и определенными сроками", - заключил Саткалиев. В июне 2025 года Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта. Председатель казахстанского агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев тогда сообщил, что стоимость первой атомной электростанции в Казахстане, исходя из мировой практики, может достичь 14 миллиардов долларов. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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"Росатом" подписал контракт на строительство АЭС в Казахстане
Саткалиев: АЭС "Росатома" в Казахстане будет способствовать энергобалансу региона
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. АЭС, построенная "Росатомом" в Казахстане, будет способствовать энергобалансу всего региона, заявил глава атомного агентства республики Алмасадам Саткалиев.
Российская госкорпорация "Росатом" и Агентство Республики Казахстан по атомной энергии в рамках Восточного экономического форума подписали контракт на сооружение АЭС "Балхаш".
"Это (эксплуатация АЭС - ред.), конечно, создание низкоуглеродного источника электроэнергии на юге, на энергодефицитном юге страны, которая в целом будет способствовать и стабильности энергобаланса и водных режимов в Центрально-Азиатском регионе", - сказал Саткалиев.
Он отметил, что АЭС даст также возможность использовать казахстанский уран в качестве топлива.
"Это весь спектр сотрудничества с корпорацией "Росатом". Это и подготовка высококвалифицированных кадров, это и научно-прикладные исследования, это и работа по ядерному топливному циклу, развитие нашего сотрудничества в урановой промышленности", - добавил Саткалиев и подчеркнул, что есть план работ, видение и взаимопонимание между партнерами.
"Мы полны осторожного оптимизма для реализации данного проекта в соответствии с установленными и определенными сроками", - заключил Саткалиев.
В июне 2025 года Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта. Председатель казахстанского агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев тогда сообщил, что стоимость первой атомной электростанции в Казахстане, исходя из мировой практики, может достичь 14 миллиардов долларов.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.