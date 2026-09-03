https://1prime.ru/20260903/avtomobili-872968903.html
Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7%
Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7%
Объем продаж новых автомобилей в России по итогам января-августа превысил 940 тысяч единиц, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:10+0300
2026-09-03T09:10+0300
2026-09-03T09:10+0300
бизнес
россия
промышленность
владивосток
антон алиханов
минпромторг
вэф
авто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872968903.jpg?1788415805
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем продаж новых автомобилей в России по итогам января-августа превысил 940 тысяч единиц, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. "Прирос он (рынок - ред.) за 8 месяцев примерно на 7%, более 940 тысяч автомобилей", - сказал министр. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф, авто
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ, Авто
Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7%
Глава Минпромторга Алиханов: продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7%