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Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7%

Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7%

Объем продаж новых автомобилей в России по итогам января-августа превысил 940 тысяч единиц, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:10+0300

2026-09-03T09:10+0300

2026-09-03T09:10+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем продаж новых автомобилей в России по итогам января-августа превысил 940 тысяч единиц, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. "Прирос он (рынок - ред.) за 8 месяцев примерно на 7%, более 940 тысяч автомобилей", - сказал министр. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, промышленность, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф, авто