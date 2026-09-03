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Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7% - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7%
Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7%
Объем продаж новых автомобилей в России по итогам января-августа превысил 940 тысяч единиц, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:10+0300
2026-09-03T09:10+0300
бизнес
россия
промышленность
владивосток
антон алиханов
минпромторг
вэф
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем продаж новых автомобилей в России по итогам января-августа превысил 940 тысяч единиц, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. "Прирос он (рынок - ред.) за 8 месяцев примерно на 7%, более 940 тысяч автомобилей", - сказал министр. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
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40
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бизнес, россия, промышленность, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф, авто
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ, Авто
09:10 03.09.2026
 
Продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7%

Глава Минпромторга Алиханов: продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 7%

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем продаж новых автомобилей в России по итогам января-августа превысил 940 тысяч единиц, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.
"Прирос он (рынок - ред.) за 8 месяцев примерно на 7%, более 940 тысяч автомобилей", - сказал министр.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьВладивостокАнтон АлихановМинпромторгВЭФАвто
 
 
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