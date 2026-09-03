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Saudi Aramco оставила на текущем уровне цены на нефть для Азии на октябрь
Saudi Aramco оставила на текущем уровне цены на нефть для Азии на октябрь - 03.09.2026, ПРАЙМ
Saudi Aramco оставила на текущем уровне цены на нефть для Азии на октябрь
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco оставила на текущем уровне отпускные цены на нефть для потребителей из Азии на октябрь, сообщило... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T19:28+0300
2026-09-03T19:28+0300
2026-09-03T19:28+0300
нефть
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саудовская аравия
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco оставила на текущем уровне отпускные цены на нефть для потребителей из Азии на октябрь, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на документ компании.
"Саудовская Аравия установила официальную цену на нефть для азиатского рынка на октябрь на 2 доллара ниже среднего показателя", - пишет агентство.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в октябре будет на 2 доллара ниже цены корзины сортов Oman/Dubai, как и в сентябре.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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нефть, газ, азия, саудовская аравия, европа, saudi aramco
Нефть, Газ, АЗИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЕВРОПА, Saudi Aramco
Saudi Aramco оставила на текущем уровне цены на нефть для Азии на октябрь
Reuters: Saudi Aramco оставила на текущем уровне цены на нефть для Азии на октябрь
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco оставила на текущем уровне отпускные цены на нефть для потребителей из Азии на октябрь, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на документ компании.
"Саудовская Аравия установила официальную цену на нефть для азиатского рынка на октябрь на 2 доллара ниже среднего показателя", - пишет агентство.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в октябре будет на 2 доллара ниже цены корзины сортов Oman/Dubai, как и в сентябре.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.