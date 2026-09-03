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Дмитриев прокомментировал требование Трампа к ЕС о возврате денег Украине
Дмитриев прокомментировал требование Трампа к ЕС о возврате денег Украине - 03.09.2026, ПРАЙМ
Дмитриев прокомментировал требование Трампа к ЕС о возврате денег Украине
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал требование президента США | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T19:22+0300
2026-09-03T19:22+0300
2026-09-03T19:22+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал требование президента США Дональда Трампа к Евросоюзу о возврате США денег, потраченных на военную помощь Украине.
Ранее в четверг Трамп заявил, что США потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена на военную помощь Киеву.
"Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают", - написал Дмитриев в соцсети X.
В своем Telegram-канале Дмитриев, комментируя заявление Трампа, также отметил, что европейские политики "попали на деньги".
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мировая экономика, финансы, сша, украина, европа, кирилл дмитриев, дональд трамп, джо байден, ес
Мировая экономика, Финансы, США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Джо Байден, ЕС
Дмитриев прокомментировал требование Трампа к ЕС о возврате денег Украине
Дмитриев прокомментировал требование Трампа вернуть деньги, потраченные на помощь Киеву
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал требование президента США Дональда Трампа к Евросоюзу о возврате США денег, потраченных на военную помощь Украине.
Ранее в четверг Трамп заявил, что США потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена на военную помощь Киеву.
"Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают", - написал Дмитриев в соцсети X.
В своем Telegram-канале Дмитриев, комментируя заявление Трампа, также отметил, что европейские политики "попали на деньги".