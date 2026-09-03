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ИКАО сделала заявление на фоне растущей геополитической напряженности

ИКАО сделала заявление на фоне растущей геополитической напряженности - 03.09.2026, ПРАЙМ

ИКАО сделала заявление на фоне растущей геополитической напряженности

Международная организация гражданской авиации сделала заявление на фоне растущей геополитической напряженности и участившихся инцидентов вблизи воздушных... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T01:04+0300

2026-09-03T01:04+0300

2026-09-03T01:04+0300

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ВАШИНГТОН, 3 сен – ПРАЙМ. Международная организация гражданской авиации сделала заявление на фоне растущей геополитической напряженности и участившихся инцидентов вблизи воздушных коридоров, следует из заявления ИКАО, которое есть в распоряжении РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства. "Это заявление специализированного учреждения ООН прозвучало на фоне растущего во всем мире риска применения оружия против гражданских самолетов... ИКАО отмечает возросший риск того, что гражданские воздушные суда могут стать целью или попасть под перекрестный огонь", – говорится в заявлении международной организации. Среди угроз, на которые указала ИКАО, - системы вооружений большой дальности, беспилотные авиационные системы, радиочастотные помехи глобальным навигационным спутниковым системам и современные системы противовоздушной обороны. Глава Минтранса Андрей Никитин в среду заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности встречного возмездия в ответ на угрозы Киева в отношении гражданской авиации в небе России.

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общество , киев, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, икао, оон, совбез