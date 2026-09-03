https://1prime.ru/20260903/iran-872963740.html

Иран предложил ЕАЭС договариваться о нетарифных мерах

Иран предложил ЕАЭС договариваться о нетарифных мерах - 03.09.2026, ПРАЙМ

Иран предложил ЕАЭС договариваться о нетарифных мерах

Иран предлагает Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) договариваться о регулировании нетарифных барьеров, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:14+0300

2026-09-03T07:14+0300

2026-09-03T07:14+0300

мировая экономика

финансы

иран

санкт-петербург

казахстан

алексей оверчук

еаэс

шос

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872963740.jpg?1788408872

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Иран предлагает Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) договариваться о регулировании нетарифных барьеров, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "И конечно, мы недавно встречались с коллегами, которые занимаются торговыми вопросами в иранском правительстве, и они тоже поднимают вопрос. Говорят, очень хорошо, о тарифах мы договорились, давайте договариваться о нетарифных мерах, потому что вопрос технических регламентов, вопрос сертификации, вопрос ветеринарного и медицинского контроля - их тоже необходимо решать для того, чтобы товары между нашими рынками ходили лучше, быстрее и с наименьшими затратами для наших деловых структур", - заявил Оверчук, выступая на сессии "ЕАЭС-ШОС" на Восточном экономическом форуме. По его словам, это то, чем ЕАЭС займется в обозримом будущем. Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года и вступило в силу 15 мая 2025 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. В ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

иран

санкт-петербург

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, иран, санкт-петербург, казахстан, алексей оверчук, еаэс, шос, вэф