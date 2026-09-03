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Иран предложил ЕАЭС договариваться о нетарифных мерах
Иран предложил ЕАЭС договариваться о нетарифных мерах - 03.09.2026, ПРАЙМ
Иран предложил ЕАЭС договариваться о нетарифных мерах
Иран предлагает Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) договариваться о регулировании нетарифных барьеров, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:14+0300
2026-09-03T07:14+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Иран предлагает Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) договариваться о регулировании нетарифных барьеров, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"И конечно, мы недавно встречались с коллегами, которые занимаются торговыми вопросами в иранском правительстве, и они тоже поднимают вопрос. Говорят, очень хорошо, о тарифах мы договорились, давайте договариваться о нетарифных мерах, потому что вопрос технических регламентов, вопрос сертификации, вопрос ветеринарного и медицинского контроля - их тоже необходимо решать для того, чтобы товары между нашими рынками ходили лучше, быстрее и с наименьшими затратами для наших деловых структур", - заявил Оверчук, выступая на сессии "ЕАЭС-ШОС" на Восточном экономическом форуме.
По его словам, это то, чем ЕАЭС займется в обозримом будущем.
Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года и вступило в силу 15 мая 2025 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия.
В ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Мировая экономика, Финансы, ИРАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАХСТАН, Алексей Оверчук, ЕАЭС, ШОС, ВЭФ
Иран предложил ЕАЭС договариваться о нетарифных мерах
Вице-премьер Оверчук: Иран предлагает ЕАЭС договариваться о нетарифных мерах
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Иран предлагает Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) договариваться о регулировании нетарифных барьеров, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"И конечно, мы недавно встречались с коллегами, которые занимаются торговыми вопросами в иранском правительстве, и они тоже поднимают вопрос. Говорят, очень хорошо, о тарифах мы договорились, давайте договариваться о нетарифных мерах, потому что вопрос технических регламентов, вопрос сертификации, вопрос ветеринарного и медицинского контроля - их тоже необходимо решать для того, чтобы товары между нашими рынками ходили лучше, быстрее и с наименьшими затратами для наших деловых структур", - заявил Оверчук, выступая на сессии "ЕАЭС-ШОС" на Восточном экономическом форуме.
По его словам, это то, чем ЕАЭС займется в обозримом будущем.
Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года и вступило в силу 15 мая 2025 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия.
В ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.